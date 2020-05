Portugal : Départ du Sporting avancé d'un an pour Thierry Anti

🗣️ @Antithierry: "Foi um prazer treinar os jogadores do Sporting CP. Também pelos adeptos, são fantásticos. Agora sou Sportinguista e quero voltar aqui muitas vezes."

Une arrivée à Aix-en-Provence avancée d’un an pour Thierry Anti ?

Thierry Anti va-t-il succéder à Jérôme Fernandez un an plus tôt que prévu ? L’entraîneur qui a fait monter les échelons au HBC Nantes en 2009 et 2019, avec une finale de la Ligue des Champions en 2018 comme principal fait d’arme, a quitté ses fonctions au sein du Sporting Portugal. Alors qu’il devait initialement diriger le club portugais jusqu’au terme de la saison 2020-2021 avant de prendre en main les destinées du club d’Aix-en-Provence, le technicien français a trouvé un accord avec ses dirigeants pour être libéré de ses obligations un an avant le terme du contrat. « Les gens ici sont extraordinaires, ce fut une belle expérience, mais j’ai choisi de rentrer chez moi dans ma famille, a déclaré Thierry Anti dans un communiqué. Ce fut un plaisir de former les joueurs du Sporting CP. Aussi pour les fans, ils sont fantastiques. Maintenant, je suis Sportinguista et j’aimerais revenir ici. »Désormais libre de tout engagement pour la saison à venir, Thierry Anti pourrait accéder à une demande de longue date de la part de ses futurs dirigeants à Aix-en-Provence : arriver dès l’été 2020 au lieu de l’accord initial portant sur une prise de fonctions à l’été 2021. En effet, Christian Salomez et ses équipes veulent lancer un nouveau cycle autour d’un staff renouvelé et avec un entraîneur d’expérience tel Thierry Anti. Dans un entretien récemment accordé à Eurosport, Jérôme Fernandez a d’abord laissé entendre qu’il allait quitter son poste d’entraîneur du club provençal avec douze mois d’avance, dès cet été. L’ancien capitaine de l’équipe de France a ensuite effectué un rétropédalage dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Mais, face à une situation qui a nettement évolué avec la disponibilité immédiate de Thierry Anti, le PAUC pourrait anticiper le lancement d’une nouvelle page dans son histoire.