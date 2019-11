Nîmes gagne le bras de fer face à Nantes

Le choc de la 8e journée de Lidl Star Ligue entre Nîmes et Nantes a comblé le public du Parnasse ce jeudi avec un match haletant au terme duquel les Gardois ont su décrocher leur 2e victoire à domicile de la saison (26-25).

#LSL VIIIIIICTOIRE 26-25

Quel match de notre #GreenTeam ce soir qui fait chavirer le #ParnasseInfernal

Encore une soirée exceptionnelle, une ambiance incroyable !! merci à vous

Et pourtant, les locaux étaient menés à la pause (12-15), mais dans le sillage du néo-international Elohim Prandi et de Michaël Guigou, auteurs de 6 buts chacun, l'Usam va renverser la tendance et finir par l'emporter, malgré les 7 réalisations de Valero Rivera pour le H.

Au classement, Nantes, qui concède un second revers de suite, cède la 2e place à Montpellier quand Nîmes revient tutoyer le peloton des leaders dans le Top 5 (4e). La 8e journée s'achèvera samedi avec le déplacement d'Aix à Paris (20h).