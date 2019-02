Montpellier-Guigou: "La gouvernance du club se heurte à la volonté d'un seul homme…"

Michaël Guigou, poussé vers la sortie à Montpellier, a tenu à apporter sa réponse à son club de toujours. Et l’ailier gauche est en colère, avec pour cible son entraîneur de toujours, Patrice Canayer.

"Les deux présidents, que j’ai rencontrés en novembre dernier, m’avaient laissé entendre qu’ils me soutenaient dans ma démarche. Cette idée est malheureusement restée lettre morte lorsque le manager général (Patrice Canayer, ndlr) a prononcé une fin de non recevoir. Il n’a même pas été question de se poser autour d’une table afin d’évoquer les solutions envisageables. La gouvernance du club se heurte à la volonté d'un seul homme… Or, un club, qui plus est de la dimension du MHB, n’appartient pas à un seul homme, mais à tous ceux qui contribuent à le faire vivre, assène le joueur, écartant au passage l’idée d’un désaccord financier. J'ai toujours été au service de mon club. Le choix de partir ou rester n'a jamais été uniquement dicté par l’argent."