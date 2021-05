Lidl Starligue : Un troisième cadre sur le départ en 2022 au PSG ?

Le PSG Handball se préparerait-il à une véritable révolution à l’été 2022 ? Alors que Mikkel Hansen a d’ores-et-déjà confirmé son retour au Danemark en ayant signé avec Aalborg, Vincent Gérard a mis un terme au suspense ce lundi, confirmant dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe s’être engagé en faveur de Saint-Raphaël en réponse au silence de ses dirigeants, notamment le manager général du club de la Capitale Thierry Omeyer, sur le sujet d’une éventuelle prolongation de contrat.

Mais c’est un autre cadre du vestiaire parisien qui pourrait lever le camp dans un peu plus d’un an, à l’issue de son contrat. En effet, après cinq saisons sous le maillot du PSG, Nedim Remili serait tenté par une expérience à l’étranger à partir de l’été 2022. Si, selon les informations du site spécialisé HandNews, le THW Kiel serait sur les rangs pour attirer l’arrière droit aux 69 sélections avec l’équipe de France, c’est une autre piste qui sera la plus chaude.



Remili vers Kielce après Tournat et Nahi ?



En effet, après avoir attiré dans ses filets Nicolas Tournat l’an passé et alors que Dylan Nahi a déjà donné son accord pour arriver dès cet été, le club polonais de Kielce serait le plus proche de convaincre Nedim Remili. En effet, HandNews rapporte que la presse polonaise affirme depuis ce lundi qu’un accord entre le club, le joueur et ses représentants a déjà été trouvé avec une annonce « qui ne serait qu’une question de temps ». Ceci permettrait au président du club de Kielce, le Néerlandais Bertus Servaas, de tenir sa promesse d’une « bonne surprise pour ses fans » concernant le recrutement et l’avenir de la formation qui a remporté la Ligue des Champions lors de la saison 2015-2016 et qui a été éliminé dès les huitièmes de finale de la compétition cette saison par le HBC Nantes.

Si le PSG s’est déjà mis sur les rangs pour attirer au moins un gardien en vue de l’été 2022, avec le nom du Norvégien Torbjorn Bergerud qui revient en boucle, c’est une reconstruction de l’effectif autour du capitaine Luka Karabatic qui s’annonce.