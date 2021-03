Lidl Starligue - Tremblay : Annonay remplacé par Dumoulin dès la saison prochaine

« Une nouvelle aventure » pour Dumoulin

Tremblay n’a pas perdu de temps. Au lendemain de l’annonce par Patrice Annonay de son départ à la retraite au terme de la saison 2020-2021 de Lidl Starligue, le club francilien a d’ores-et-déjà officialisé le nom de son remplaçant en vue de la saison prochaine. C’est une véritable pointure au poste de gardien de but que le TFHB est parvenu à convaincre de le rejoindre dès cet été. Encore sous contrat avec Nantes jusqu’au terme de la saison 2021-2022, l’international français Cyril Dumoulin (81 sélections) s’est, en effet, engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de Tremblay, soit jusqu’en juin 2024. Une arrivée qui entre dans le cadre d’un accord entre les deux clubs permettant au natif de Rillieux-la-Pape d’être libéré de son contrat avec le « H », qu’il avait rejoint en 2016 après deux saisons à Toulouse, un an avant son terme.`Via son compte officiel Twitter, Cyril Dumoulin a présenté son arrivée à Tremblay comme « une nouvelle aventure ». « Une nouvelle aventure commencera bientôt pour moi, un challenge sportif et personnel qui promet beaucoup d'émotions, de découvertes et de défis, et qui s'annonce passionnant par les envies et ambitions pour les trois prochaines saisons », a déclaré le gardien de but qui a démarré sa carrière professionnelle en 2004 sous les couleurs de son club formateur Chambéry, club au sein duquel il aura passé dix saisons avant de passer par Toulouse puis Nantes avant cette nouvelle étape à Tremblay, qui a également officialisé ce mercredi le retour d’un autre international tricolore, Arnaud Bingo, qui évolue actuellement sous les couleurs du Sporting CP, au Portugal. Pour le poste de gardien de but, Cyril Dumoulin pourra compter sur Rubens Pierre comme doublure au sein de la « Team Yaba ».