Lidl Starligue - Toulouse : Philippe Gardent quittera le club à la fin de la saison

Une page va se tourner à Toulouse ! Après six saisons sur le banc, Philippe Gardent va quitter ses fonctions en juin, date de la fin de son contrat. L’information a été dévoilée par La Dépêche du Midi après la défaite du Fenix vendredi soir chez lui contre Pays d’Aix (35-28) pour le compte de 12eme journée de Lidl Starligue. Selon le média, l’homme de 56 ans n’a pas trouvé de terrain d’entente avec son président Philippe Dallard dans les discussions qui portaient sur un éventuel nouveau contrat au club. Ce dernier exigeait notamment une baisse de salaire conséquente de son entraîneur en ces temps de crise. « C'est en effet la fin de l'histoire. Il y a quelques points de désaccord mais aucune polémique », s’est confié l’intéressé, qui a annoncé il y a une semaine à ses joueurs la fin de son aventure à l’issue de l’exercice.

La fin de six années au Fenix

Philippe Gardent se réjouit du chemin parcouru par le club depuis six ans. Et le Fenix a encore de beaux objectifs notamment en Ligue Européenne, compétition dans laquelle ses joueurs sont pour le moment classés troisièmes après six journées. « C'est la vie d'un club, celle d'un entraîneur. Je vais pouvoir partir l'esprit libre avec l'objectif de disputer une coupe d'Europe qui a été atteint, d'avoir installé le club en D1 à l'écart des zones sombres du classement, sans oublier la réforme réussie de notre centre de formation. » La Dépêche du Midi ajoute que son adjoint actuel, Danijel Andjelkovic, très apprécié du président, pourrait lui succéder. Quant à Philippe Gardent, il entend bien trouver un nouveau challenge à l’issue de la saison. J’ai « encore envie de poursuivre », a conclu le triple champion de France (2001 avec Chambéry, 2013 et 2015 avec le PSG).