Lidl Starligue : Toulouse enchaîne en s'imposant à Dunkerque au buzzer

Belle opération pour Toulouse



𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 🔥

Une victoire sinon rien, eh bien c'est une très belle victoire pour nos Toulousains ce soir 💪

Encore une fois quand l'état d'esprit est là, le reste est aussi au rendez-vous, bravo les gars 😁

Go FENIX 🔵⚪ pic.twitter.com/O9ce6FvjJY



— FENIX Toulouse Handball (@FENIX_HB) March 23, 2021

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Vendredi 19 février 2021

Samedi 20 février 2021

Dimanche 21 février 2021

Mardi 23 mars 2021

Revenu de Dunkerque avec une deuxième victoire consécutive (27-26), mardi soir en match en retard de la 17eme journée de Lidl Starligue,et que Dunkerque n'avait plus besoin que d'un but pour renouer avec le succès et éviter une quatrième sortie de rang sans victoire. Malheureusement pour les Nordistes, ce but de la victoire, c'est Toulouse qui l'a marqué. Comme un symbole, c'est le héros de ce début de soirée - qui l'est donc à double titre - qui a libéré le Fenix.accordé par l'arbitre à Toulouse, juste avant le buzzer.Le Serbe, qui termine donc finalement avec 8 réalisations à son compteur, avait déjà été très précieux lors d'une première mi-temps que le Fenix avait bouclée là encore avec un but d'avance (13-12). Classé derrière Dunkerque avant de lui rendre visite,L'USDK, qui n'a plus gagné depuis le 4 février (25-24 contre Trembley à domicile) reste onzième.Cesson-Rennes -: 26-27Créteil -: 26-29- Saint-Raphaël : 31-29- Ivry : 34-26Chambéry -: 25-27Chartres -: 29-39.Nantes - Aix : 23-23Dunkerque -: 26-27