Lidl Starligue : Sept clubs dans l'équipe-type, Steins élu meilleur joueur

🏆 Vous l'attendiez tous, voici l'équipe type de la saison 2020/21 de Lidl Starligue !

👏 Bravo à tous les lauréats ! pic.twitter.com/DEf8V0IMb3



— Ligue Nationale de Handball (@LNHofficiel) June 15, 2021

Nantes et Montpellier également représentés

C’est un essai qui s’est avéré payant. Arrivé au PSG Handball sous forme de prêt en novembre dernier afin de pallier l’absence de longue durée de Nikola Karabatic, Luc Steins a fait son trou et convaincu au-delà du club de la Capitale. Le demi-centre international néerlandais (49 sélections), qui a débuté la saison sous les couleurs de Toulouse, a tout simplement été élu meilleur joueur de la saison de Lidl Starligue à l’occasion des Trophées organisés par la Ligue Nationale de handball. Alors qu’il est désormais engagé avec l’octuple champion de France jusqu’en 2024, le natif de Voerendaal prend place au sein de l’équipe-type de la saison de l’élite du handball professionnel français. Le demi-centre, auteur de 68 buts en 25 matchs disputés cette saison, y représente le club de la Capitale aux côtés de l’inévitable Mikkel Hansen au poste d’arrière gauche.Si le PSG compte deux éléments dans cette équipe-type, ses deux plus proches rivaux en font de même. Vice-champion de France avec sept points de retard, Montpellier s’arroge le poste d’ailier gauche avec Hugo Descat quand son capitaine Valentin Porte prend place comme arrière droit. Seule équipe à avoir vaincu le club de la Capitale en championnat cette saison, Nantes est sans grande surprise représenté par son gardien Emil Nielsen, qui a conclu la saison avec 36% d’efficacité. De plus, le « H » voit Dragan Pechmalbec être le pivot de cette équipe-type de la saison. L’Aixois Karl Konan est, pour sa part, le défenseur de cette formation quand Limoges, promu brillant en début de saison avant de rentrer dans le rang, place Dragan Gajic au poste d’ailier droit. Toutefois, côté nantais, les honneurs ne sont pas tout à fait terminés. En effet, Théo Monar est sacré meilleur espoir du championnat quand Alberto Entrerrios s’offre le titre de meilleur entraîneur.