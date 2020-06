Lidl Starligue : Quatre joueurs nîmois ont eu le coronavirus

La saison de handball est définitivement arrêtée, mais certains clubs de Lidl Starligue ont déjà repris l’entraînement, en vue de la saison prochaine, qui doit débuter le 23 septembre. A Nîmes, la reprise n’est prévue que le 16 juillet, mais une trentaine de personnes (joueurs, staff, dirigeants) ont subi un test du coronavirus (par prise de sang et par PCR dans le nez) et selon Midi Libre, six ont eu la confirmation qu’ils avaient eu le virus. Il s’agirait de quatre joueurs et deux dirigeants. Le test positif n’a pas été une surprise pour eux, puisque, toujours selon le quotidien, des joueurs et des membres du staff ont été malades au mois de mars, après le match contre le PSG, qui s’est avéré le dernier de la saison 2019-20, le 5 mars. C’est sans doute lors de ce déplacement à Coubertin qu’ils ont contracté le virus, même s’il est impossible de le vérifier. Aucun des malades n’a été hospitalisé et aujourd’hui, tout le monde est guéri et immunisé. Les Nîmois seront testés une nouvelle fois à la veille de la reprise de l’entraînement.