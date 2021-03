Lidl Starligue - PSG : Steins et Keita prolongent

Steins en concurrence avec Karabatic et Ntanzi au poste de demi-centre

Le PSG joue la continuité. Ce lundi, le club a annoncé les prolongations de contrat de deux de ses protégés, à savoir Luc Steins et Adama Keita. Le premier nommé, demi-centre néerlandais, est arrivé au sein du club de la Capitale en novembre dernier.Steins, aujourd'hui âgé de 26 ans, s'est très vite adapté à sa nouvelle vie, sous la houlette de Raul Gonzalez, et les dirigeants du pensionnaire de Lidl Starligue ont donc su récompenser sa bonne saison. Avant de quitter Toulouse, le Néerlandais avait prolongé son contrat, mais finalement, les deux clubs ont donc trouvé un accord. Sa prolongation le lie désormais avec Paris jusqu'à la fin du mois de juin 2024.Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, le Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain, à savoir Jean-Claude Blanc, a réagi en ces termes : « Depuis son arrivée il y a quatre mois, Luc Steins a su faire preuve d'une formidable adaptation. A un poste essentiel, il a rapidement fait l'unanimité au sein d'un groupe et son impact sur le jeu de notre équipe a été immédiat.» A ce fameux poste de demi-centre, Luc Steins sera ainsi mis en concurrence avec Nikola Karabatic, quand il se sera évidemment complètement remis de sa blessure. Autre joueur à ce poste, Sadou Ntanzi. En échange de l'arrivée de Steins, celui-ci avait ainsi été prêté à Toulouse, mais il devrait bel et bien effectuer son grand retour dans la Capitale. Enfin, outre le demi-centre néerlandais, le PSG Handball a donc également annoncé la prolongation de l'ailier gauche Adama Keita, désormais lié jusqu'en juin 2023 à son club formateur, avec qui il a effectué ses grands débuts en 2018.