Lidl Starligue - PSG : L'entraîneur Raul Gonzalez prolonge son contrat jusqu'en 2023

Le Paris Saint-Germain Handball est heureux d'annoncé que son entraîneur Raul Gonzalez prolonge son contrat avec le club jusqu'en 2023. Son adjoint, Jesus Gonzalez l'accompagnera à nouveau durant les deux prochaines saisons.

Gonzalez : « Une fierté et un honneur »

Bonne nouvelle pour le PSG Handball. En effet, Raul Gonzalez, l'entraîneur espagnol du club, pensionnaire de Lidl Starligue, a signé un nouveau bail de deux années supplémentaires, soit jusqu'au mois de juin 2023. Une annonce effectuée par le Paris Saint-Germain, via son compte Twitter officiel, ce mardi matin : «Son adjoint, Jesus Gonzalez, l'accompagnera à nouveau durant les deux prochaines saisons. » Dans le même temps, son adjoint, à savoir Jesus Gonzalez, a donc également signé un nouveau contrat qui porte sur la même durée. Raul Gonzalez, âgé aujourd'hui de 51 ans et qui était en fin de contrat à l'issue de cette saison 2020-21 actuellement en cours, soit à la toute fin du mois de juin prochain, entraîne le club de la Capitale depuis l'année 2018.L'Espagnol a entraîné, par le passé, le club du Vardar Skopje, avec qui il a remporté la Ligue des Champions, en 2017. Dans le communiqué du club, Raul Gonzalez a également partagé sa première réaction, après la nouvelle de sa prolongation : « C'est une fierté et un honneur de poursuivre mon aventure avec le Paris Saint-Germain. En bientôt trois ans, je me suis profondément attaché au club et à ce qu’il représente. Je souhaitais prolonger cette collaboration.A Paris, tout est réuni pour y parvenir. Avec les joueurs et les autres membres du staff, nous aborderons les prochaines échéances avec détermination et exigence pour remporter un maximum de titres. » Depuis son arrivée au PSG Handball, Raul Gonzalez a glané deux titres de champion de France, en 2019 et en 2020, une Coupe de la Ligue, en 2019, ainsi qu'un Trophée des Champions, en 2019.