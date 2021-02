Lidl Starligue - PSG : Hansen quittera le club en 2022

Voir cette publication sur Instagram















































« Aider le club à franchir un nouveau pallier »

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain.Arrivé en 2012 en provenance de l'AG Copenhague et en fin de contrat dans un an et demi, l'arrière gauche danois, qui aura 34 ans en octobre prochain, a décidé de rentrer dans son pays, où il s'est engagé pour trois ans avec Aalborg.Depuis son arrivée, Hansen a pour le moment remporté sept titres de champion de France (2013 et de 2015 à 2020), ainsi que trois fois la Coupe de France (2014, 2015 et 2018), la Coupe de la Ligue (2017, 2018 et 2019) et le Trophée des Champions (2014, 2015 et 2016). Il ne manque donc que la Ligue des Champions à son palmarès, lui qui a été finaliste en 2017 avec le club parisien.Alors que le média local TV2 évoquait le retour d'Hansen à Aalborg ce jeudi matin, le club a depuis officialisé la nouvelle via un communiqué. « J’ai vraiment hâte de revenir au handball danois.», a notamment déclaré l'intéressé, sur le site officiel de l'actuel 2eme du championnat danois. « C'est l'un des plus grands jours de l'histoire du handball. Mikkel est l'un des meilleurs joueurs au monde, et ce depuis de nombreuses années. (...)», a pour sa part expliqué Jan Larsen, le président du club, qui reste sur deux titres en 2019 et 2020.