Lidl Starligue - PSG : Arrivée en 2022 de Dominik Mathé

✍️🆕 Le Paris Saint-Germain Handball est fier d'officialiser l'arrivée de Dominik Máthé à partir de juillet 2022 !

🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/qBX9DVxI0I



— PSG Handball (@psghand) June 25, 2021

Mathé : « Un moment fort de ma carrière »

Le PSG lance sa contre-attaque. Alors que le club octuple champion de France va voir partir des joueurs tels Dylan Nahi cet été puis Vincent Gérard, Nedim Remili ou Benoît Kounkoud en 2022, c’est un renfort prometteur qui a été confirmé ce vendredi. Meilleur buteur du club norvégien d’Elverum, au sein duquel il a côtoyé cette saison l’ancien Parisien Luc Abalo, en Ligue des Champions avec 59 buts en quinze matchs disputés, l’arrière droit international hongrois Dominik Mathé a officiellement signé pour deux saisons avec le PSG à compter du 1er juillet 2022. Alors que Dainis Kristopans sera toujours sous contrat avec le club parisien, le joueur hongrois âgé de 22 ans viendra pallier le départ à son poste de Nedim Remili, qui a récemment cédé aux sirènes de Kielce et de son entraîneur Talant Dujshebaev.Dans le communiqué officialisant sa signature au PSG Handball, Dominik Mathé n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre le troisième de la dernière Ligue des Champions. « Je vis un moment fort de ma carrière. M’engager avec le Paris Saint-Germain, c’est une grande fierté à titre personnel mais aussi pour ma famille, a confié le joueur passé par Balatonfüredi avant de rejoindre Elverum l’été dernier. Je suis très heureux de porter ce maillot à partir de l’été prochain et d’inscrire mon nom dans l’histoire de ce Club mythique. Je viens à Paris pour continuer à grandir aux côtés d’un entraineur et de joueurs de référence mais surtout pour gagner des trophées. » Pour sa part, le Directeur Général Délégué du PSG, Jean-Claude Blanc, a salué un joueur dont le « potentiel est indéniable ». « Malgré ses 22 ans, il a déjà fait preuve de beaucoup de talent, que ce soit en Ligue des Champions ou lors du dernier championnat du Monde, a ajouté le dirigeant parisien. Nous sommes impatients de le compter au sein de notre effectif et de le voir évoluer sous les ordres de Raul Gonzalez. » Pour cela, il faudra toutefois attendre une saison de plus.