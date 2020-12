Lidl Starligue - PSG : Après huit ans au club, le manager général Bruno Martini va quitter ses fonctions

Après avoir occupé le poste de manager général du Paris Saint-Germain Handball pendant plus de huit ans, Bruno Martini va quitter ses fonctions en janvier prochain.

Omeyer successeur de Martini ?

C’est un changement majeur que le PSG Handball va connaître en janvier prochain. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club de la Capitale a annoncé le départ dans les prochaines semaines d’une de ses figures lors des huit dernières années. Manager général du PSG Handball, Bruno Martini a décidé de « s’orienter vers un nouveau projet professionnel » loin du handball. Alors que le club parisien se prépare à disputer un nouveau Final Four de la Ligue des Champions, son organigramme va être modifié à un poste crucial. « Le handball, c’est mon milieu. J’ai été joueur dans un club amateur, dans un club professionnel, j’ai eu la chance de jouer avec des joueurs extraordinaires, d’être dirigeant d’un club extraordinaire, a confié Bruno Martini au micro de beIN SPORTS avant le match à Montpellier ce mercredi. Mais, au bout d’un moment, j’avais envie d’essayer de vivre autre chose, de sortir de ce milieu pour ne pas tomber dans une routine. »Pour justifier sa décision de quitter un poste où il a permis au PSG de grandir depuis la reprise du Paris Handball par QSI, l’ancien gardien de l’équipe de France assure avoir voulu changer d’horizon. « A mon âge, les opportunités, il faut les prendre parce que peut-être qu’elles ne repasseront plus ou pas de la même manière, ajoute Bruno Martini. J’ai choisi de laisser mon milieu pour découvrir autre chose et ouvrir mes horizons, me faire d’autres réseaux et pour essayer d’apporter ailleurs tout ce que le handball m’a appris. » Quant à la question de son successeur, s’il n’a pas voulu s’exprimer et laisse les dirigeants du club annoncer l’identité de l’heureux élu, Bruno Martini a confié que ce serait une « solution interne ». Et cette solution pourrait porter le nom d’un autre gardien emblématique de l’équipe de France et du PSG. Coordinateur sportif, en charge de faire le relais entre le secteur sportif et le reste du club, Thierry Omeyer serait le favori pour reprendre le poste de manager général dans les semaines à venir.