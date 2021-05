Lidl Starligue - Nîmes : Guigou prolonge un an, Sissoko le remplacera

Une 23eme et dernière saison professionnelle pour Michaël Guigou ! L’emblématique ailier gauche (ou demi-centre) international français, qui a fêté ses 39 ans en janvier, a prolongé son contrat avec Nîmes pour une dernière saison. Le natif d’Apt, qui avait passé vingt ans à Montpellier, en aura donc passé trois dans le Gard, où il tourne cette saison à 2,2 buts par match en Lidl Starligue. « Je suis tout simplement heureux de continuer l’aventure avec l’USAM Nîmes Gard. La première des raisons est que je n’ai pas envie de finir sur une saison où je n’ai pas pu partager avec le public du Parnasse. J’ai signé ici pour la bonne énergie du club et son projet mais aussi en grande partie pour ce public ! Le Parnasse c’est un chaudron. J’ai envie de partager plus que ce que j’ai déjà vécu avec le public nîmois. Je remercie David Tebib (le président, ndlr) et l’ensemble du staff qui me renouvelle sa confiance. Je suis en train de me rapprocher de beaucoup de « chiffres ronds » (40 ans, 300 sélections en équipe de France (298 actuellement) et 1 000 buts en sélection). Je remercie l’ensemble de l’USAM Nîmes Gard d’avoir pu m’aider à prolonger le plaisir », a confié le double champion olympique 2008 et 2012, qui espère bien finir la saison avec le club nîmois, actuellement cinquième de Lidl Starligue à quatre journées de la fin.

Sissoko va quitter Créteil

Pour remplacer Michaël Guigou, l’USAM n’a pas perdu de temps et a déjà annoncé l’arrivée de Boïba Sissoko (27 ans), l’actuel capitaine de Créteil, à partir de 2022 et pour trois saisons. « L’USAM Nîmes Gard est un club que j’ai toujours apprécié et suivi, de par ses valeurs. L’esprit d’équipe qui se dégage lors des matchs me plaît tout particulièrement. Pour moi l’USAM est une équipe engagée et combative, ce qui me représente. De plus, j’ai eu un très bon contact avec les dirigeants, qui m’ont expliqué le projet de jeu. La perspective de jouer la coupe d’Europe a bien sûr pesé dans mon choix de rejoindre l’USAM, car ça a toujours été un objectif dans ma carrière. Je suis très reconnaissant et honoré d’avoir porté le maillot de Créteil et d’en être le capitaine. Cependant, j’ai envie de découvrir autre chose, ce qui sera réellement bénéfique pour la suite de ma carrière. A l’heure d’aujourd’hui, je suis très calme à l’idée de partir », a expliqué le natif de Créteil, passé professionnel en 2012 à l'USC, qui tourne à 4,8 buts par match cette saison.