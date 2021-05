Lidl Starligue - Montpellier : Trois cadres s'engagent jusqu'en 2024

[#Transfert]

Lenne va également rester dans l’Hérault

Actuel dauphin du PSG Handball en Lidl Starligue, Montpellier entend consolider son effectif. En effet, à l’occasion d’un événement public, le club héraultais a confirmé que trois de ses cadres ont accepté de prolonger leur contrat jusqu’au terme de la saison 2023-2024. Alors que le capitaine Valentin Porte avait déjà donné son accord pour rester au MHB, le gardien international Kevin Bonnefoi a fait de même. « Kevin a fait sa place ici et nous comptons sur lui pour l’avenir », a confié au sujet de son gardien le président du club montpelliérain Julien Deljarry. Meilleur joueur du Final Four de la Ligue des Champions 2018, qui avait vu Montpellier être sacré champion d’Europe pour la deuxième fois, Diego Simonet va continuer l’aventure démarrée en 2013. « Continuer avec Montpellier était une évidence, a confié dans un communiqué l’international argentin. Je me sens bien ici, comme chez moi. Jouer à ce niveau et dans un club structuré, il n’y a qu’à Montpellier que c’est possible. »Après un passage par le FC Barcelone puis une saison sous les couleurs d’Aix, Yanis Lenne s’épanouit sous les couleurs de Montpellier. Arrivé à l’été 2019, le joueur formé à Sélestat a également décidé de lier son avenir au MHB jusqu’en 2024. « Yanis est devenu en deux ans un joueur incontournable du jeu montpelliérain, a déclaré l’entraîneur du club héraultais Patrice Canayer. Habile au tir, travailleur, son enthousiasme est moteur dans la construction de notre collectif. » Une vague de prolongations de contrat qui n’est pas sans satisfaire Julien Deljarry. « Après la prolongation de Valentin Porte, confirmer trois joueurs cadres de ce niveau nous permet de construire l’avenir et le projet 2024 plus sereinement », ajoute le président du MHB, mettant en avant l’évolution de son club qui passera par une nouvelle salle dans les années à venir, afin de se donner les moyens de rivaliser avec le PSG et Nantes au niveau national, mais également de renouer avec l’ambition à l’échelle continentale.