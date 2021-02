Montpellier a pris son temps

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Jeudi 4 février 2021

Le Championnat du Monde en Egypte n'a pas laissé trop de traces du côté de trois des cadors de Lidl Starligue.Avec des victoires pour le dauphin du PSG comme pour deux de ses poursuivants, certes avec plus ou moins de difficultés.face à des Chartrais tombés notamment sur un Mohammad Sanad impitoyable (7 buts).pour avoir lui aussi le plaisir et le privilège de redémarrer sur une bonne note après ce Mondial qui a laissé les Bleus, quatrièmes, sur leur faim. Sans surprise, Raphaël Caucheteux, auteur de 11 buts dans cette partie, et le gardien varois Mihai Popescu (14 arrêts, à 38%) ont une fois de plus été les deux grands artisans de cette victoire d'un SRVHB qui avait donné le ton d'entrée., à l'image de leur buteur Uros Borzas (10 buts). Le dauphin du PSG a fait la différence dans le dernier quart d'heure, porté en premier lieu par l'un des héros du Mondial : le Suédois Lucas Pellas, médaillé d'argent avec son pays et auteur lui aussi de 10 buts face au Fenix. Le MHB, qui avait terminé l'année sur un large succès à Istres (34-26), reste à six longueurs du PSG, seule équipe à avoir fait chuter Valentin Porte et les siens depuis le début de la saison.- Tremblay : 25-24Cesson-Rennes -: 28-32- Créteil : 29-25Chartres -: 27-35- Toulouse : 34-3119h15 : Limoges - Pays d'Aix17h00 : Nantes - Istres20h30 : Chambéry - PSG