Lidl Starligue : Montpellier et Limoges enchaînent, Nîmes se reprend

Nîmes à la sauce égyptienne

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Vendredi 19 février 2021

Samedi 20 février 2021



Dimanche 21 février 2021

Soirée faste pour les ténors de Lidl Starligue à l'affiche vendredi soir dans les trois matchs avancés de la 17eme journée.(14 matchs, 14 victoires), à quatre longueurs des joueurs de la Capitale. Malmené en première mi-temps (15-14 pour les Héraultais à la pause uniquement) par ces Ivryens qui restaient sur deux succès consécutifs, le MHB a passé la vitesse supérieure en seconde période, et plus encore dans le dernier quart d'heure de la rencontre, porté par les 8 buts du Suédois Lucas Pellas et par un excellent Kyllian Villeminot également, avec 5 buts marqués.Toutefois, si le promu s'est vengé de cette défaite du 4 décembre dernier, il a en revanche de nouveau souffert face à l'international français Adrien Dipanda (7 buts) et ses partenaires, qui menaient de deux buts à la pause (17-15).Les Limougeauds ont inversé la situation en seconde mi-temps, avec pour mener la révolte les habituels Micke Brasseleur (7 buts) et, surtout, Dragan Gajic, meilleur buteur de la rencontre avec 8 buts. Les dix arrêts (à 40%) de Yassine Idrissi ont également été décisif dans ce nouveau succès de Limoges, de retour sur le podium. Nîmes est encore loin du trio de tête. En revanche,Battus chez eux par Chambéry lors de la dernière journée, les Gardois se sont détachés dans les derniers instants face aux Cristoliens et à Kylian Rigault (7 buts). Côté nîmois, les Egyptiens ont une nouvelle fois été à l'honneur, avec 7 buts là aussi, pour Ahmed Hesham et Mohammad Sanad.Cesson-Rennes -: 26-27Créteil -: 26-29- Saint-Raphaël : 31-29- Ivry : 34-26Chambéry - TremblayChartres - PSGDunkerque - ToulouseNantes - Aix