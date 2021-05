Lidl Starligue : Montpellier en Ligue des Champions, le PSG pas encore champion

Chambéry peut s'en vouloir

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 28EME JOURNEE

Vendredi 28 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

Dimanche 30 mai 2021

Montpellier n'a pas raté sa dernière sortie sur son parquet du Palais des Sports René-Bougnol. Lors d'une ultime rencontre à domicile qui marquait également les adieux de la star locale Melvyn Richardson (meilleur buteur de la rencontre avec 7 buts) mais aussi de Fredric Pettersson et Jonas Truchanovicius,A la pause, Kyllian Villeminot et ses coéquipiers ne menaient ainsi que d'un but (15-14) face à leurs adversaires du jour. Accrocheur, le cinquième du classement a semblé lâcher en début de seconde mi-temps, avant de revenir encore au contact, et il a fallu que Charles Bolzinger multiplie les prouesses dans sa cage (six arrêts) pour que les hommes de Patrice Canayer ne tombent pas en fin de match dans le piège que leur avait préparé Aix.Ce succès oblige également les Parisiens, leaders avec une longueur d'avance seulement sur leur dauphin avant de recevoir dimanche Saint-Raphaël, àEn revanche, le MHB ne peut plus être rejoint par le troisième, Nantes.Mauvaise opération en revanche pour Chambéry, incapable de battre Cesson-Rennes chez lui samedi (28-28). Limoges a également compté trois buts d'avance dans le money time face à Dunkerque, sans là non plus réussir à conserver son avance (25-25).- Tremblay : 33-29Créteil -: 23-36Chambéry - Cesson-Rennes : 28-28Istres -: 25-34Limoges - Dunkerque : 25-25- Aix : 28-27- Ivry : 35-27PSG - Saint-Raphaël