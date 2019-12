Lidl Starligue : Mikkel Hansen joueur du mois

Absent en début de saison pour cause de commotion cérébrale, Mikkel Hansen s'est bien rattrapé en novembre ! L'arrière gauche international danois de 32 ans a réussi des performances de choix, ce qui lui valent d'être élu meilleur joueur du mois de novembre. Le champion olympique 2016 a récolté 66% des voix (le jury est composé d'experts du handball et du public), et a devancé le demi-centre de Nîmes, O'Brian Nyateu (25,6%) et l'ailier gauche de Saint-Raphaël, Raphaël Caucheteux (8,4%). Hansen a inscrit 33 buts lors de ce mois de novembre, qui a vu le PSG s'imposer lors de ses quatre matchs de Starligue, et notamment 38-29 à Créteil où le Danois avait égalé son record de buts marqués : 14 ! Grâce notamment aux performances de sa star danoise, le PSG occupe la première place de Lidl Starligue après onze journées, avec six points d'avance sur Nîmes. Prochain match : à Tremblay ce mercredi.