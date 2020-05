Bien avant une saison tronquée, le PSG Handball a préparé l'exercice 2020-2021 en s'activant sur le marché des transferts dès l'été dernier. Annoncée en juillet dernier, mais effective à l'intersaison, l'arrivée de Mathieu Grébille dans la capitale permet de renforcer l'effectif parisien. Le joueur qui restait sur 12 saisons à Montpellier est attendu pour prendre la suite d'un Gudjon Valur Sigurdsson désormais retraité. Un passage de témoin précipité par la fin prématurée de la saison de Lidl Starligue et la qualification immédiate du champion de France pour un Final Four de Ligue des Champions reporté au mois de décembre.



A Cologne avant la fin de l'année, Mathieu Grébille pourrait avoir l'occasion de rattraper le temps perdu. Déjà triple champion de France avec Montpellier ou champion du Monde et d'Europe avec les Bleus, il ne lui manque qu'un titre en Ligue des Champions à son palmarès. Un honneur qui lui a échappé à cause des blessures. Quand Montpellier est monté sur le toit de l'Europe en 2018, le Martiniquais vivait une saison blanche à cause des blessures. Un coup du sort cruel.

Une reconversion qui a relancé le champion du monde



Mais à son retour de blessure, celui qui a été formé au poste d'arrière est devenu un ailier gauche efficace. Patrice Canayer a même évoqué sa volonté d'en faire le meilleur du monde à ce poste. Un challenge qui a totalement relancé le joueur de 28 ans. Car s'il a signé à Paris, c'est bien pour évoluer sur l'aile. Une situation impensable il y a encore trois ans. En raison de son efficacité dans son rôle d'arrière mais aussi parce qu'il semblait éternellement lié au MHB. Mais cette offre parisienne a tout changé. « Cette signature ouvrira un nouveau chapitre de ma carrière après 12 ans passés à Montpellier. Pour tout handballeur, il est difficile de refuser une proposition du Paris Saint-Germain, un club qui confirme année après année sa présence parmi les meilleures formations au monde » avait annoncé le natif de Paris à l'officialisation de son transfert. Il avait aussi évoqué son rêve de remporter la Ligue des Champions en espérant le faire avec Paris. Il pourrait y arriver avant même la fin de l'année civile. Et sans avoir eu le temps de faire son jubilé montpelliérain.



Celui qui y tout connu dans l'Hérault va partir sans pouvoir dire au revoir. C'est dans le XVIe arrondissement parisien qu'il va pouvoir continuer sa progression. On a tendance à l'oublier car il est déjà sur le devant de la scène depuis longtemps, Mathieu Grébille est encore jeune. Il n'a que 28 ans et va s'attaquer à ses plus belles années. Une période durant laquelle son efficacité peut être double. Le néo-parisien est désormais capable d'avoir l'apport offensif d'un ailier et l'impact défensif d'un arrière. Des qualités qui lui ont permis de revenir en équipe de France et de postuler à un rôle important au PSG. Avec l'objectif de faire encore mieux que les incroyables accomplissements de sa première carrière.



Allo beIN spécial handball avec Olivier Girault :