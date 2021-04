Lidl Starligue (matchs en retard) : Tombeur de Créteil, Tremblay reste dans la course au maintien

Tremblay n’est pas décidé à descendre sans combattre. A l’occasion de la réception de Créteil, premier non-rélégable, les joueurs de Joël da Silva ont signé un succès qui pourrait compter d’ici la fin de la saison. Si les Cristoliens ont pris un bon départ grâce à Ewan Kervadec (4 buts sur 10 tirs) et Yoann Gibelin (3 buts sur 7 tirs), les Tremblaysiens n’ont pas laissé l’écart se creuser, égalisant immédiatement grâce à Erwan Siakam (4 buts sur 8 tirs). La première période s’est résumée à un chassé-croisé entre les deux formations, même si les coéquipiers de Pedro Portela (6 buts sur 7 tirs) ont pu compter deux longueurs d’avance à plusieurs reprises. C’est au début du deuxième acte que Tremblay a pris l’ascendant dans cette rencontre, comptant cinq buts d’avance à un quart d’heure du coup de sifflet final grâce à Luka Sebetic (2 buts sur 4 tirs) et à un grand Pierre Rubens (10 arrêts à 53% d’efficacité) dans le but. Une avance qui a même atteint les neuf longueurs avec dix minutes encore à jouer. Si Créteil a jeté toutes ses forces dans la bataille pour tenter un retour in extremis, ce sont bien les joueurs de Tremblay qui signent leur troisième succès de la saison (26-21). Une victoire qui permet au TFHB de revenir à trois points de Créteil, qui restait sur trois victoires de suite en championnat.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / MATCHS EN RETARD

Mercredi 14 avril 2021



13eme journée

Tremblay - Créteil : 26-21



10eme journée

20h00 : Chartres - Aix



20eme journée

20h30 : Saint-Raphaël - Dunkerque