Lidl Starligue (matchs en retard) : Nantes ne lâche pas, Chambéry arrache le nul

Deux matchs en retard de Lidl Starligue se déroulaient ce mercredi, et ils ont notamment permis à Nantes de rester dans la course au podium. Le H s'est imposé 27-25 contre Créteil, la lanterne rouge, et revient à égalité avec Aix et Limoges, qui occupent les quatrième et cinquième places (mais avec deux matchs à jouer en plus par rapport aux Limougeauds et un en moins par rapport aux Provençaux). Hormis pendant les deux premières minutes, les Nantais ont toujours été en tête lors de cette partie. Ils comptaient cinq buts d’avance après dix minutes de jeu, mais seulement trois à la mi-temps (15-12). En deuxième période, l’écart a oscillé entre deux et cinq buts, et le H s’est finalement imposé sans trop trembler, grâce notamment à ses 63% de réussite devant le but (52% pour les Cristoliens). Valero Rivera termine avec 8 buts et Cyril Dumoulin 10 arrêts pour le H. Côté cristolien, les 6 buts de Yoann Gibelin et les 5 buts de Boïba Sissoko n’ont face suffi à l’USC, qui compte désormais trois points de retard sur le premier non-relégable, Ivry, avec un match disputé en plus.

Dunkerque, un nul malgré tout

L’autre match de la soirée opposait Dunkerque à Chambéry, classés tous les deux dans le ventre mou. Les Nordistes se sont présentés sur leur terrain avec seulement neuf joueurs disponibles en raison de cas de covid, de cas contacts et de blessures. Leur demande de reporter le match n’a pas été acceptée, mais les Dunkerquois sont parvenus à décrocher le match nul : 21-21. La rencontre a été extrêmement serrée, même si c’est l’USDK qui a mené le plus souvent. Les Nordistes menaient 11-10 à la mi-temps puis 14-12 à 39eme et 18-16 à la 46eme, mais les Savoyards sont revenus et c’est Jean-loup Faustin qui a marqué le but du match nul à 1’41 de la fin. Steve Marie-Joseph finit avec 5 buts pour Dunkerque et Arthur Anquetil 7 pour Chambéry, alors que les deux gardiens Samir Bellahcene et Nikola Portner ont réussi 12 arrêts chacun. Au classement, l’USDK est 9eme avec 12 points, juste derrière le club savoyard, 8eme avec 15 points (et un match en moins).



STARLIGUE / MATCHS DE RETARD

Mercredi 17 mars 2021

7eme journée

Nantes - Créteil : 27-25



13eme journée

Dunkerque - Chambéry : 21-21