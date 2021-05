Lidl Starligue (matchs en retard) : Chambéry se replace

La trêve internationale est terminée, et la Lidl Starligue en profite pour mettre son calendrier à jour, avec trois matchs en retard reprogrammés ce mercredi, après avoir été reportés pour cause de cas de coronavirus. Et Chambéry en a profité pour réaliser une belle opération, en s'imposant 27-23 contre Aix. Les Savoyards, sixièmes, reviennent ainsi à un point de leurs adversaires du soir, qui comptent toutefois encore deux matchs supplémentaires à jouer. Chambéry a attendu le quart d'heure de jeu pour se détacher, après avoir vu les Provençaux dominer le début de match. A la mi-temps, les Savoyards menaient 14-12, puis ils ont creusé l'écart grâce à un 3-0 (17-13, 33eme), et le PAUC n'a jamais réussi à revenir à moins de trois buts. C'est donc une quatrième victoire de suite pour la "Team Chambé", qui a notamment pu compter sur les 5 buts de Gerdas Babarskas et les 14 arrêts de Nikola Portner. En face, Gabriel Loesch a marqué 5 buts et Sandro Mestric a réussi 7 arrêts, mais c’est bien une troisième défaite en cinq matchs pour Aix.



LIDL STARLIGUE / MATCHS EN RETARD

Mercredi 5 mai 2021



20eme journée

Chambéry - Aix : 27-23



16eme journée

18h00 : Tremblay - Nantes



7eme journée

20h30 : Ivry - Montpellier