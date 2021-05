Lidl Starligue (matchs en retard) : Aix remonte dans le Top 4

La Lidl Starligue met son calendrier à jour ce mardi, avec quatre matchs qui avaient été reportés pour cause de cas de coronavirus au programme. Et le premier d'entre eux, comptant pour la 26eme journée, a vu la victoire d'Aix à domicile contre Dunkerque, sur le score de 29-24. Après un début de match serré (6-5, 12eme), les Provençaux ont creusé un bel écart, pour mener 14-7 à la 27eme. Mais les Nordistes n'ont pas lâché, loin de là, et ont signé un 9-2 pour égaliser à 16-16 à la 38eme. Aix a ensuite été accroché pendant de longues minutes, avant de faire la différence dans le money-time grâce à un 4-0, qui lui a finalement permis de l'emporter de cinq buts. Le PAUC, portés par les 7 buts d'Imanol Garciandia et les 9 arrêts de Rok Zaponsek, reprend donc la 4eme place à Nîmes, qui recevra Chartres dans la soirée. De son côté, l'USDK de Jan Jurecic (5 buts) et Samir Bellahcene (8 arrêts) reste dans le ventre mou, à la onzième place.



LIDL STARLIGUE / MATCHS EN RETARD

Mardi 11 mai 2021



26eme journée

Aix - Dunkerque : 29-24



19eme journée

Créteil - Tremblay



20eme journée

Nîmes - Chartres



13eme journée

Ivry - Istres