Le premier match de la 26eme journée de Lidll Starligue a vu la victoire d'Aix à domicile contre Dunkerque, sur le score de 29-24. Après un début de match serré (6-5, 12eme), les Provençaux ont creusé un bel écart, pour mener 14-7 à la 27eme. Mais les Nordistes n'ont pas lâché, loin de là, et ont signé un 9-2 pour égaliser à 16-16 à la 38eme. Aix a ensuite été accroché pendant de longues minutes, avant de faire la différence dans le money-time grâce à un 4-0, qui lui a finalement permis de l'emporter de cinq buts. Le PAUC, portés par les 7 buts d'Imanol Garciandia et les 9 arrêts de Rok Zaponsek, est cinquième, avec trois points d'avance sur son poursuivant, Chambéry. De son côté, l'USDK de Jan Jurecic (5 buts) et Samir Bellahcene (8 arrêts) reste dans le ventre mou, à la onzième place.

Nîmes reste dans le Top 4

Privé de sa quatrième place par Aix pendant quelques heures, Nîmes l'a reprise grâce à son facile succès contre Chartres sur le score de 34-20 dans l'un des trois matchs en retard de la soirée. Les Nîmois ont déroulé lors de cette partie, menant de la 5eme à la dernière minute, avec un écart qui n'a cessé d'augmenter. A la mi-temps, les Gardois menaient 19-10, et ils ont même compté seize buts d'avance (30-14) à la 51eme. Mohamed Sanad et Quentin Minel, auteurs respectivement de 7 et 6 buts, ont porté l'USAM, alors que les meilleurs marqueurs de Chartres, Edgar Dentz et Yvan Vérin, n'ont inscrit que 4 buts. Au classement, Nîmes est quatrième, à sept points du troisième, Nantes, alors que Chartres est dans le ventre mou, à la sixième place.

Créteil enfonce Tremblay

En bas de tableau, un match de la peur se déroulait entre Créteil, antépénultième, et Tremblay, la lanterne rouge. Et ce sont les Cristoliens qui l'ont emporté sur le score de 24-20. L'USC a mené tout au long de la partie, avec un écart qui a oscillé entre un et six buts. A la mi-temps, Créteil menait 14-9, puis Tremblay est revenu à 17-15 à la 39eme, et encore à 22-20 à cinq minutes de la fin, mais les Cristoliens sont parvenus à conclure sans trembler. Boïba Sissoko a inscrit 7 buts pour l'USC et Pedro Portela 9 pour le TFHB. Les 16 arrêts de Patrice Annonay n'ont pas suffi au club de Seine-Saint-Denis, qui compte désormais cinq points de retard sur le premier non relégable, Créteil, avec deux matchs disputés en plus. La Proligue se rapproche...

Ivry peut encore y croire

Un autre match de la peur se déroulait à Ivry, entre l'USI, avant-dernière, et Istres, treizième. Et les joueurs du Val-de-Marne ont signé une excellente opération en l'emportant 25-24. Ils se sont fait peur, car après avoir mené assez largement (15-10 à la 26eme), ils ont vu les Provençaux revenir à -1 juste après la mi-temps (15-14), puis ils ont repris cinq buts d'avance à la 38eme (19-14), avant d'encaisser un 4-0 dans les sept dernières minutes. Heureusement, Ivry avait pris suffisamment d'avance pour s'imposer, même Rasmus Nielsen a eu la balle de l'égalisation au buzzer. Simen Pettersen termine avec 7 buts et Mate Sunjic avec 15 arrêts pour Ivry, alors que les 8 buts de Rasmus Nielsen et les 11 arrêts de Thorsten Fries n'ont pas suffi à Istres. Suite à ce résultat, Istres (13eme), Créteil (14eme) et Ivry (12eme) se tiennent en un seul point, alors qu'il leur rester neuf matchs à jouer, contre cinq ou six pour les équipes qui sont devant eux. Le suspense est donc de mise pour l'avant-dernière place !



LIDL STARLIGUE / MATCHS DECALES

Mardi 11 mai 2021



26eme journée

Aix - Dunkerque : 29-24



19eme journée

Créteil - Tremblay : 24-20



20eme journée

Nîmes - Chartres : 34-20



13eme journée

Ivry - Istres : 25-24