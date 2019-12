Lidl Starligue : Luka Karabatic va devoir se faire opérer

Des nouvelles de ma blessure!! https://t.co/YEoJxXx8xs

Un Euro sans Luka Karabatic ?

Le diagnostic était redouté par le PSG et tout le handball français : Luka Karabatic souffre d'une luxation du majeur de la main droite. Touché lors du match de Ligue des Champions contre Barcelone ce samedi, il souffre d'une blessure qui rend nécessaire une intervention chirurgicale.Une indisponibilité qui lui fera manquer quatre rencontres avec son club dont le choc des quarts de finale de Coupe de la Ligue contre Montpellier. Mais ce n'est pas le plus grand rendez-vous que le joueur de 31 ans risque de manquer. Car si un retour est envisageable aux alentours du 10 janvier, c'est également à cette période qu'est prévu le début du championnat d'Europe (10-26 janvier en Suède, Autriche et Norvège). A cette date-là, les Bleus entameront le rendez-vous continental avec un match face au Portugal à Trondheim. Et la question d'y voir le capitaine des champions de France se pose désormais.Didier Dinart et Guillaume Gille prendront-ils le pari de sélectionner le natif de Strasbourg pour une compétition qualificative aux Jeux olympiques ? Cadre des Experts depuis le titre européen acquis en 2014 au Danemark, Luka Karabatic est très important pour le collectif tricolore.Une situation qui risque de poser beaucoup de problèmes au staff tricolore. Un vrai coup dur à tous les niveaux du handball français.