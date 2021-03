Lidl Starligue : Le PSG touché par le covid

Les 🔴🔵 sont à l'arrêt pour une semaine. Pas de déplacement chez la @TeamChambe et au @Fenix_HB

La Ligue des Champions bientôt au programme

Pas de match cette semaine pour le PSG handball. Le club parisien est touché par le coronavirus et comme le veut le protocole sanitaire, les deux matchs prévus cette semaine sont reportés. « Les dépistages effectués ces derniers jours ont révélé deux cas positifs au Sars Cov 2 au sein de l’effectif parisien. Conformément au protocole sanitaire de la LNH, les joueurs et les membres du staff technique ont été placés en isolement pour une durée de sept jours.», dit le communiqué du club champion de France en titre. Selon le protocole mis en place par la LNH, les cas positifs doivent rester à l’isolement pendant 10 jours minimum à compter de la date de réalisation du test, puis ils seront autorisés à jouer de nouveau à partir de J15, à condition d’avoir fourni un test négatif bien sûr.Le PSG, leader invaincu de Lidl Starligue, avec 17 victoires en autant de matchs, et six points d’avance sur son dauphin Montpellier (qui compte un match en moins), devait se déplacer à Chambéry (7eme) ce mardi et à Toulouse (12eme) vendredi prochain.Il enchaînera ensuite avec la réception de Chambéry le 4 avril puis la réception de Celje pour le match retour le 8 avril. Montpellier, qui reçoit Limoges samedi, pourrait donc revenir à deux points des Parisiens en cas de victoire.