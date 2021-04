Lidl Starligue : Le PSG s'offre un carton et un record

Paris en route vers un huitième titre !



HANDBALL - LIDL STARLIGUE

Mardi 13 avril 2021

Un carton et le record.Opposé à Istres, 13eme de ce classement qui compte seize équipes et en quête d'un succès depuis le 18 février dernier,Un carton marqué de l'empreinte de Nedim Remili et Ferran Sole (7 buts pour les deux hommes) qui n'a pas mis longtemps à prendre forme sur le parquet de Coubertin, où les joueurs de la Capitale, bien aidés également par le précieux gardien Yann Genty (7 arrêts à 32%) comptaient déjà une large avance à la pause (19-14) et l'ont encore accentuée à l'occasion d'un seconde mi-temps qui a marqué encore davantage l'écart entre les deux équipes en dépit des prouesses du gardien istréen dans sa cage (10 arrêts à 24%).Au-delà de cette nouvelle promenade de santé, aux dépens de bien pâles Istréens, le PSG et Elohim Prandi, auteur mardi de son 400eme but en championnat, aC'est désormais chose faite, au même titre que le PSG continue de bâtir pierre après pierre cet édifice qui pourrait le conduire tout droit vers un huitième sacre de champion de France, le septième de rang pour les joueurs de Raul Gonzalez, qui n'accorderont précisément d'importance à ce record que s'ils débouchent sur un nouveau titre. Là aussi, c'est quand même bien parti.- Istres : 39-2620h00 : Toulouse - Cesson-Rennes20h30 : Nîmes - Nantes