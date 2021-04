Paris en route vers un huitième titre !



60’ : C’est terminé ! Paris s’impose et devient la première équipe de @LidlStarligue a débuté une saison avec 20 victoires ! Plus d’infos à venir ! #PSGISTRES pic.twitter.com/poD1C1hLR2

— PSG Handball (@psghand) April 13, 2021

Nîmes s'offre Nantes



💥 Victoire 33-32 💥

Quelle fin de match de notre Green Team 🤩

Michaël Guigou nous offre la victoire sur ce but au buzzer 🔝

Bravo les gars 👏#USAM #NIMES #GARD pic.twitter.com/K5XKnpeEcf

— USAM Nîmes Gard (@USAMNIMESGARD) April 13, 2021

HANDBALL - LIDL STARLIGUE

Mardi 13 avril 2021

Un carton et le record.Opposé à Istres, 13eme de ce classement qui compte seize équipes et en quête d'un succès depuis le 18 février dernier,Un carton marqué de l'empreinte de Nedim Remili et Ferran Sole (7 buts pour les deux hommes) qui n'a pas mis longtemps à prendre forme sur le parquet de Coubertin, où les joueurs de la Capitale, bien aidés également par le précieux gardien Yann Genty (7 arrêts à 32%) comptaient déjà une large avance à la pause (19-14) et l'ont encore accentuée à l'occasion d'un seconde mi-temps qui a marqué encore davantage l'écart entre les deux équipes en dépit des prouesses du gardien istréen dans sa cage (10 arrêts à 24%).Au-delà de cette nouvelle promenade de santé, aux dépens de bien pâles Istréens, le PSG et Elohim Prandi, auteur mardi de son 400eme but en championnat, aC'est désormais chose faite, au même titre que le PSG continue de bâtir pierre après pierre cet édifice qui pourrait le conduire tout droit vers un huitième sacre de champion de France, le septième de rang pour les joueurs de Raul Gonzalez, qui n'accorderont précisément d'importance à ce record que s'ils débouchent sur un nouveau titre. Là aussi, c'est quand même bien parti. Le choc de samedi à domicile face à... Montpellier pourrait permettre aux Parisiens de s'en rapprocher encore un peu plus.Le H, qui menait à la pause (18-16) avant de se retrouver à six longueurs des Nîmois ensuite, alors qu'il ne restait plus que neuf minutes a joué, est passé par tous les sentiments dans ce match qu'il a d'ailleurs pensé pouvoir gagner in extremis, son adversaire ayant complètement perdu pied après la sortie de Benjamin Gallego. Les efforts de Valero Rivera (7 buts) et de Cyril Dumoulin dans sa cage (7 arrêts à 39%) ont ainsi permis au quart de finaliste de la Ligue des Champions de recoller à l'approche du buzzer.. Et la Green Team, battue chez elle par Pays d'Aix lors de son dernier match, a su créer la sensation contre Nantes.- Istres : 39-26Toulouse - Cesson-Rennes : 30-30- Nantes : 33-32