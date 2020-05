Lidl Starligue : La prochaine saison commencera fin septembre

📢 Notre assemblée générale a adopté le schéma de reprise de la @LidlStarligue et de la @Proligue : démarrage le 23 septembre 2020 sous réserve de ne pas être soumis à des contraintes de huis-clos pour accueillir le public dans les salles. Plus d'infos ➡️ https://t.co/4kbeaKdZdI pic.twitter.com/6CZpwkIBrk

Le handball fera sa rentrée un mois après le football. La saison 2020-2021 de Lidl Starligue débutera le 23 septembre. La Proligue commencera quelques jours plus tard, le 2 octobre. La LNH a dévoilé l'information ce mardi. Cette décision a été prise en assemblée générale. Ces dates restent toutefois incertaines.Cet ajustement pourrait être pris pour sauver des clubs déjà fragilisés économiquement par l'annulation de la saison 2019-2020.Le Trophée des Champions qui lance traditionnellement la saison de handball n'aura pas lieu. Il est suspendu tout comme la Coupe de la Ligue. Ces modifications du calendrier vont pouvoir permettre aux autres compétitions de se dérouler normalement dans une année très dense.La conséquence d'une pandémie de Covid-19 qui a touché le handball de plein fouet. La Lidl Starligue avait été stoppée prématurément au mois de mars. Rapidement, les instances avaient statué sur l'issue de la saison. Le PSG, leader au début du confinement, avait été sacré. Cesson-Rennes et Limoges en avaient profité pour rejoindre les 14 clubs de l'élite et former une Lidl Starligue à 16 qui sera suivie avec attention à partir du 23 septembre prochain.