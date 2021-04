Lidl Starligue (J7 et J20) : Le PSG reste invaincu, deuxième succès de suite pour Chambéry

Le PSG Handball est plus que jamais intouchable en Lidl Starligue. Trois jours après avoir mis sous l’éteignoir son plus proche rival Montpellier, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont repoussé les limites de leur série d’invincibilité à l’occasion d’un déplacement à Toulouse. Une rencontre que les coéquipiers de Mikkel Hansen (6 buts sur 6 tirs) ont tenté de plier très vite mais le Fenix s’est défendu pendant les 20 premières minutes, grâce notamment à Gonçalo Martins Vieira (5 buts sur 10 tirs) avant de laisser le club de la Capitale prendre le large. Prêté par le PSG, Sadou Ntanzi (5 buts sur 8 tirs) a réduit l’écart à la dernière seconde. Au retour sur le parquet, le PSG de l’ancien Toulousain Ferran Solé Sala (7 buts sur 9 tirs) a repris sa marche en avant, atteignant les dix buts d’écart six minutes après la pause par Henrik Toft Hansen (3 buts sur 4 tirs). Si Toulouse a tout donné pour réduire l’écart, les coéquipiers de Nedim Remili (5 buts sur 5 tirs) n’ont jamais tremblé malgré le carton rouge contre Viran Morros. Au final, le PSG a atteint la barre des 40 buts pour la quatrième fois pour s’imposer nettement (28-40) et prendre huit longueurs d’avance sur Montpellier quand le Fenix retombe dans ses travers après quatre matchs sans défaite.



HANBDALL - LIDL STARLIGUE / 20EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Cesson-Rennes - Nantes : 21-25

Montpellier - Limoges : 37-29



Mercredi 14 avril 2021

Saint-Raphaël - Dunkerque : 23-27



Mardi 20 avril 2021

Toulouse - PSG Handball : 28-40



Mardi 11 mai 2021

20h00 : Nîmes - Chartres



Mardi 19 mai 2021

18h00 : Istres - Créteil



Reportés à une date ultérieure

Ivry - Tremblay

Chambéry - Aix

Chambéry de nouveau sur la bonne voie

Après trois défaites de suite, Chambéry avait retrouvé des couleurs ce dimanche sur le parquet de Chartres. En déplacement à Cesson-Rennes dans un match en retard de la 7eme journée, les Savoyards ont confirmé leur retour en forme avec un deuxième succès consécutif. Une rencontre qui a d’abord vu les défenses et les gardiens Joze Baznik (15 arrêts à 37% d’efficacité) pour Cesson-Rennes et Nikola Portner (18 arrêts à 47% d’efficacité) pour Chambéry se mettre en avant, chaque formation n’ayant marqué que deux buts dans les onze premières minutes. Mais, progressivement, Chambéry a pris l’ascendant avec jusqu’à quatre buts d’avance en première période, Mathieu Salou (2 buts sur 6 tirs) réduisant l’écart juste avant la pause. Mais Chambéry n’a pas coupé son effort une fois de retour sur le parquet. L’écart a oscillé entre quatre et six buts pendant les 20 minutes qui ont suivi la mi-temps. Les coéquipiers d’Hugo Kamtchop Baril (10 buts sur 11 tirs) essayé de pousser pour revenir mais les Chambériens, emmenés par Benjamin Richert (7 buts sur 12 tirs), ont fait mieux que tenir le coup pour s’imposer de cinq longueurs (21-26). Un succès qui permet aux Savoyards de remonter à la septième place du classement, à seulement quatre points des places européennes. Pour Cesson-Rennes, c’est un coup d’arrêt après quatre matchs sans défaite.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Samedi 31 octobre 2020

PSG Handball - Limoges : 42-20



Mercredi 25 novembre 2020

Saint-Raphaël - Aix : 26-29



Mercredi 17 mars 2021

Nantes - Créteil : 27-25



Mercredi 31 mars 2021

Toulouse - Tremblay : 25-24



Mardi 6 avril 2021

Dunkerque - Nîmes : 21-23



Mardi 20 avril 2021

Cesson-Rennes - Chambéry : 21-26



Mercredi 5 mai 2021

19h00 : Ivry - Montpellier



Mercredi 26 mai 2021

18h00 : Istres - Chartres