Lidl Starligue (J6, J22 et J27) : Aix enchaîne contre Ivry, Toulouse assure contre Chartres

Aix a fait respecter son statut. Ce jeudi soir, en match décalé de la 6eme journée de Lidl Starligue, le club s'est imposé contre Ivry (27-25), prenant ainsi une petite revanche par rapport au match aller. En effet, lors de ce fameux match aller comptant pour la 24eme journée du championnat de France de handball masculin, c'est Ivry qui avait alors eu raison des hommes de Thierry Anti, d'un petit but (23-22). Durant cette nouvelle rencontre, l'écart n'a jamais vraiment été fait, au niveau du tableau d'affichage. Sous la houlette notamment d'un très en forme Matthieu Ong (10 buts), les Aixois occupent la quatrième place du classement. Sixième de ce même classement, Toulouse a également pu goûter à la victoire, lors d'un match comptant pour la 27eme journée, face à Chartres (24-22). Les visiteurs pourront avoir certains regrets. En effet, lors du second acte, leur portier, à savoir Kim Sonne-Hansen, a fait plus que se surpasser, avec un total de 10 arrêts effectués à 50%.

Caucheteux entre dans l'histoire

Dans le même temps, les joueurs de champ ont eu les opportunités de faire un résultat dans le département de la Haute-Garonne. Mais leur maladresse a donc fini par leur coûter cher, pour le plus grand bonheur du gardien de but adverse, à savoir le Belge Jef Lettens, qui termine avec un solide total de 15 arrêts. Enfin, dans le troisième et dernier match du jour, comptant pour la 22eme journée de Lidl Starligue, Saint-Raphaël a eu le dernier mot contre Tremblay (27-26). Une rencontre qui a été le théâtre d'un petit événement. En effet, l'ailier Raphaël Caucheteux est entré dans l'histoire, en devenant le premier à dépasser la barre très symbolique des 2000 buts en Lidl Starligue. Durant cette nouvelle rencontre, il a ainsi ajouté douze réalisations à son total déjà plus qu'impressionnant face à un club qui se rapproche encore un peu plus de la relégation.



LIDL STARLIGUE / MATCHS DECALES

Jeudi 20 mai 2021



6eme journée

Aix - Ivry : 27-25



22eme journée

Saint-Raphaël - Tremblay : 27-26



27eme journée

Toulouse - Chartres : 24-22