Lidl Starligue (J6) : A Créteil, Chambéry a mis les ingrédients pour repartir

La cinglante défaite à Montpellier est oubliée pour Chambéry. Sur le parquet de Créteil, qui restait sur cinq défaites de rang en Lidl Starligue, les joueurs d’Erick Mathé ont frappé fort d’entrée. Grâce notamment à Benjamin Richert (9 buts sur 10 tirs), c’est une marge de quatre buts que les Savoyards se sont construits avant même la fin des dix premières minutes. Six minutes, c’est ce qu’il a fallu aux Cristoliens et Robin Molinié (5 buts sur 10 tirs) pour revenir à hauteur mais un dernier changement de rythme chambérien a permis de creuser une avance de quatre buts à la mi-temps. Un écart qui a ensuite varié au fil de la deuxième période, Chambéry conservant toutefois une totale maîtrise des événements, grâce notamment à Nikola Portner dans le but (18 arrêts à 46% d'efficacité) pour aborder les quatre dernières minutes avec quatre buts d’avance. Felipe Borges (2 buts sur 3 tirs), Robin Molinie et Valentin Aman (4 buts sur 6 tirs) ont inscrit trois derniers buts pour Créteil mais la défaite était déjà scellée, simplement amoindrie (24-25). Une victoire qui permet à Chambéry de revenir à la neuvième place, à hauteur de Toulouse, quand Créteil reste aux portes de la zone rouge en compagnie avec un point d'avance sur Ivry et trois sur la lanterne rouge, Tremblay.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 6EME JOURNEE

Vendredi 23 octobre 2020

Chartres - Toulouse : 25-27

Dunkerque - Cesson-Rennes : 32-29



Dimanche 25 octobre 2020

Limoges - Nantes : 32-31



Mercredi 11 novembre 2020

Nîmes - Istres : 30-25

Tremblay - PSG Handball : 30-33



Jeudi 12 novembre 2020

Montpellier - Saint-Raphaël : 29-21



Mardi 8 décembre 2020

Créteil - Chambéry : 24-25



Reporté à une date ultérieure

Aix - Ivry