Lidl Starligue (J5) : Nantes dispose de Tremblay

Nantes met fin à une série de quatre défaites de rang

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 5EME JOURNEE

Jeudi 15 octobre 2020

Vendredi 16 octobre 2020

Samedi 17 octobre 2020

Dimanche 18 octobre 2020

Mardi 22 décembre 2020

Nantes termine parfaitement bien son année 2020. Une année forcément particulière, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Un Covid-19 qui a aussi grandement perturbé le calendrier 2020-21 de la Lidl Starligue de handball masculin. Pour preuve, cette rencontre de ce mercredi, disputée en toute fin d'après-midi, correspondait à un match en retard de la 5eme journée.Les adversaires du club basé dans le département de la Loire-Atlantique ont joué crânement leur chance, et ce jusqu'au bout. Pour preuve, menée 16-11 à moins de trois minutes de la pause, la formation basée dans le département de la Seine-Saint-Denis a alors infligé un cinglant 4-0 à ses hôtes d'un jour, pour rentrer aux vestiaires avec seulement un seul but de retard et ainsi complètement relancer cette rencontre (16-15, MT).Dans le second acte, ce qui devait alors arriver, arriva. Tremblay a réussi à faire la course en tête, mais sans pour autant parvenir à prendre plus d'un but d'avance (20-21, 44eme). Finalement, ce sont donc bien les Nantais qui ont ainsi réussi à avoir le dernier mot, en faisant parler leur expérience, sous la houlette notamment d'Aymeric Minne (6/8), de Valero Rivera (5/7) ou bien encore de David Balaguer (5/7).En effet, la dernière victoire du H remontait ainsi au 6 décembre dernier ((20-25) à Dunkerque). Du côté de Tremblay, rien ne va décidément pas. En effet, le club n'a toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison. Au classement du championnat de France, Nantes occupe la cinquième place, tandis que Tremblay reste bon dernier. Mais il reste encore de nombreux matchs en retard à disputer, de part et d'autre, comme pour l'ensemble des clubs français, d'ailleurs.Cesson-Rennes -: 26-30Chambéry - Nîmes : 29-29Saint-Raphaël -: 33-34Créteil -: 27-31Ivry -: 25-35Toulouse -: 27-31Istres -: 26-34- Tremblay : 32-25