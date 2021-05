Lidl Starligue (J4) : Courte mais précieuse victoire pour Aix face à Chambéry

Aix est sur la bonne voie. Après leur succès face à Dunkerque ce mardi, les joueurs de Thierry Anti ont récidivé à l’occasion de la réception de Chambéry à l’issue d’un match riche en suspense. Grâce à Matthieu Ong (7 buts sur 9 tirs), le PAUC a pris quatre longueurs d’avance au bout de huit minutes. Mais, profitant notamment des interventions de Nikola Portner (13 arrêts à 33% d’efficacité), les Savoyards ont patiemment réduit l’écart pour égaliser par l’intermédiaire d’Arthur Anquetil (7 buts sur 9 tirs) à un peu plus de cinq minutes de la mi-temps. Toutefois, Iñaki Peciña (3 buts sur 4 tirs) et Samuel Honrubia (1 but sur 1 tir) ont permis aux Provençaux de rester devant à la pause avec une longueur d’avance, Alexandre Tritta (6 buts sur 9 tirs) manquant la cible à la dernière seconde.

Aix foudroie Chambéry

Une bonne entame de deuxième période a permis au PAUC de reprendre quatre buts d’avance en l’espace de cinq minutes… ce qui a été immédiatement suivi par un 4-0 signé par les Chambériens pour revenir à hauteur. Mais, si Pierre Paturel (1 but sur 1 tir) puis Arthur Anquetil ont permis aux Savoyards de prendre à leur tour deux buts d’avance à deux reprises, l’indécision a été totale dans cette rencontre. C’est à cinq secondes du buzzer qu’Aix s’est assuré de la victoire grâce à une roucoulette bienvenue de Kristjan Kristjansson (4 buts sur 4 tirs). Le PAUC s’impose de la plus petite des marges (29-28) et profite de l’occasion pour prendre la quatrième place à Nîmes avec un match en moins. Chambéry, pour sa part, laisse passer l’occasion de se relancer dans la course au Top 5 du championnat.



Samedi 15 mai 2021

Aix - Chambéry : 29-28