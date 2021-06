Lidl Starligue (J30) : Un festival offensif du PSG pour sa dernière sortie de la saison

Le PSG a terminé sa saison de Lidl Starligue par une véritable démonstration de force. A une semaine du Final Four de la Ligue des Champions à Cologne, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont réalisé une performance offensive de très haute volée face à une équipe de Nîmes qui s’est très longtemps accrochée. En effet, si Dylan Nahi (4 buts sur 6 tirs) et Nedim Remili (3 buts sur 4 tirs) ont lancé le club de la Capitale, Luc Tobie (6 buts sur 9 tirs) et Quentin Minel (6 buts sur 10 tirs) ont profité de quelques maladresses pour revenir immédiatement à hauteur. Après dix minutes de jeu, les Parisiens ont mis un nouveau coup d’accélérateur avec Kamil Syprzak (7 buts sur 8 tirs), Luc Steins (4 buts sur 4 tirs) et Elohim Prandi (5 buts sur 6 tirs) pour reprendre trois longueurs d’avance. Toutefois, sans s’affoler, la « Green Team » a su recoller par Ahmed Hesham (1 but sur 6 tirs). Seule une fin de première période tonitruante a permis au PSG de prendre quatre longueurs d’avance à la pause, Mikkel Hansen (8 buts sur 9 tirs) ne tremblant pas face à Rémi Desbonnet.

Nîmes a sombré face à l’attaque du PSG

Si l’USAM a résisté dans les premiers instants du deuxième acte, Ferran Solé Sala (4 buts sur 4 tirs) et ses coéquipiers ont très tôt changé de braquet pour atteindre la barre des dix buts d’avance à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Mais si les Nîmois espéraient voir les joueurs de la Capitale baisser de pied, ils se sont trompés du tout au tout ! En effet, les protégés de Raul Gonzalez Gutierrez, qui ont vu Nikola Karabatic (2 buts sur 2 tirs) poursuivre son retour à la compétition, ont fait subir un véritable supplice à un équipe gardoise dont la défense a été percée de part en part mais également dont l’attaque n’a pas brillé face à Yann Genty (5 arrêts à 29% d’efficacité). Durant les 30 dernières minutes, les Nîmois n’ont pu marquer que dix buts et ont vu leurs adversaire enquiller sans cesse. La barre des 40 buts a été atteinte par Benoît Kounkoud (4 buts sur 4 tirs) à neuf minutes du terme de la rencontre mais les Parisiens étaient décidé à marquer les esprits avant de défier Aalborg le week-end prochain. C’est, en effet, leur record de buts sur un match que les joueurs du PSG sont allés chercher pour une victoire de 20 buts (47-27). Et le message envoyé est très clair.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 30EME JOURNEE

Vendredi 4 juin 2021

PSG Handball - Nîmes : 47-27



Samedi 5 juin 2021

16h00 : Créteil - Cesson-Rennes

17h00 : Chambéry - Dunkerque

18h00 : Istres - Limoges

18h00 : Tremblay - Aix

18h30 : Nantes - Montpellier



Dimanche 6 juin 2021

16h00 : Chartres - Saint-Raphaël



Mercredi 9 juin 2021

19h00 : Toulouse - Ivry