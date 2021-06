Lidl Starligue (J30) : Le maintien assuré pour Istres et Créteil, Nantes termine par une victoire sur Montpellier

A l’image du PSG, c’est avec le plein de confiance que Nantes va aborder le Final Four de la Ligue des Champions. En conclusion de leur saison de Lidl Starligue, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont signé un succès d’estime face au vice-champion de France, Montpellier. Si les Nantais, emmenés par Théo Monar (7 buts sur 10 tirs) et Valero Rivera (7 buts sur 10 tirs) ont pris les devants dès les premiers instants de la rencontre, c’est un 6-0 au quart d’heure de jeu qui a permis au « H » de s’installer durablement en tête au tableau d’affichage. Les Montpelliérains, dans un match sans enjeu, ont subi pour se retrouvés menés de dix buts à la mi-temps. A l’orgueil, les coéquipiers de Lucas Pellas (8 buts sur 8 tirs) ont tenté de réagir au retour sur le parquet mais Nantes n’a jamais rien lâché pour une victoire par ce même écart de dix buts (36-26). De l’enjeu, il y en avait du côté de Chambéry lors de la réception de Dunkerque. Les Savoyards, pour encore croire à la sixième place, devaient l’emporter sur leur terrain. Les coéquipiers de Benjamin Richert (5 buts sur 7 tirs) et Iosu Goñi (5 buts sur 9 tirs) ont mené de bout en bout tout au long de la première période, conclue avec deux longueurs d’avance. Les Dunkerquois, sous l’impulsion de Dylan Garain (4 buts sur 9 tirs) et Tom Pelayo (4 buts sur 11 tirs) ont essayé de contrecarrer les offensives chambériennes mais l’écart n’a pas diminué et c’est avec sept longueurs d’avance que les Savoyards s’imposent (29-22). Ces derniers espèreront désormais un revers de Toulouse face à Ivry pour conserver la sixième place.

Le maintien en poche pour Istres et Créteil

Alors que Saran et Nancy retrouveront l’élite la saison prochaine, la course au maintien en Lidl Starligue a connu des développements lors de cette 30eme et dernière journée. A l’occasion de la réception de Limoges, Istres a obtenu le point qu’il lui fallait pour assurer son maintien. Pourtant, étant menés de quatre buts après cinq minutes puis de huit longueurs avant le quart d’heure de jeu, les coéquipiers d’Andrea Guillaume (8 buts sur 12 tirs) ont déjoué durant la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Limougeauds ont perdu pied et laissé Istres revenir très fort. Toutefois, la fin de match a tourné à l’irrationnel. Menés de cinq buts à moins de cinq minutes du terme de la rencontre, les Istréens ont arraché le nul (30-30) à la dernière seconde par Juan José Fernandez (2 buts sur 2 tirs) et resteront bien en Lidl Starligue. Créteil a fait de même à l’occasion de la réception de Cesson-Rennes. Les Bretons ont mieux démarré la rencontre mais, sans s’affoler, les Cristoliens ont fait leur retard avant le quart d’heure de jeu. La fin du premier acte a permis aux coéquipiers de Yoann Gibelin (6 buts sur 11 tirs) et prendre la main avec deux buts d’avance à la mi-temps. Un ascendant qui ne s’est pas démenti dans la deuxième moitié du match avec Créteil qui a poussé pour se mettre à l’abri et aller chercher une victoire de huit longueurs (27-19). Un succès qui leur enlève la pression de la course au maintien. En bas de tableau, Tremblay s’est une nouvelle fois incliné sur son terrain face à Aix (22-29), qui fait un pas de plus vers la quatrième place du classement.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 30EME JOURNEE

Vendredi 4 juin 2021

PSG Handball - Nîmes : 47-27



Samedi 5 juin 2021

Créteil - Cesson-Rennes : 27-19

Chambéry - Dunkerque : 29-22

Istres - Limoges : 30-30

Tremblay - Aix : 22-29

Nantes - Montpellier : 36-26



Dimanche 6 juin 2021

16h00 : Chartres - Saint-Raphaël



Mercredi 9 juin 2021

19h00 : Toulouse - Ivry