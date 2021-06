Lidl Starligue (J30) : La huitième place du championnat pour Saint-Raphaël

Limoges tenu en échec ce samedi par Istres, Saint-Raphaël avait un coup à jouer. A l’occasion de son dernier match de la saison de Lidl Starligue, le club varois pouvait priver les Limougeauds de la huitième place du classement en cas de succès sur le parquet de Chartres. Ce sont pourtant les Chartrais qui, grâce à Denis Vasilev (5 buts sur 7 tirs) et Sergey Kudinov (5 buts sur 6 tirs) ont pris le meilleur départ avec un avantage de cinq buts au bout de seulement huit minutes de jeu. Capitalisant sur cette entame de match parfaitement réussie, les joueurs de Jérôme Delarue et Sébastien Ostertag ont fait la course en tête pendant l’essentiel du premier acte. Mais les Raphaëlois, progressivement, ont réduit l’écart pour parvenir à égaliser à huit secondes de la mi-temps grâce à Martial Caïs (2 buts sur 2 tirs).

Chartres aura une autre occasion de bien finir

L’entame de la deuxième période a été un chassé-croisé entre les deux formations. Par l’intermédiaire de Daniel Sarmiento (5 buts sur 5 tirs) et Drevy Paschal (5 buts sur 8 tirs), le SRVHB a pris deux longueurs d’avance après trois minutes de jeu, ce à quoi Chartres a répondu par un 4-0 pour reprendre l’avantage. Cette avance de deux buts, les Chartrains ont su la maintenir jusqu’à l’orée du « money time ». En effet, l’inévitable Raphaël Caucheteux (5 buts sur 7 tirs) a remis les deux équipes à égalité avec six minutes encore à jouer dans cette rencontre. A partir de là, les Varois ont conservé la main jusqu’au terme de la rencontre pour un succès de deux buts (29-31). Saint-Raphaël termine ainsi la saison sur une bonne note et une huitième place. Chartres, pour sa part, a encore un déplacement à Istres pour s’offrir une fin de saison avec le sourire.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 30EME JOURNEE

Vendredi 4 juin 2021

PSG Handball - Nîmes : 47-27



Samedi 5 juin 2021

Créteil - Cesson-Rennes : 27-19

Chambéry - Dunkerque : 29-22

Istres - Limoges : 30-30

Tremblay - Aix : 22-29

Nantes - Montpellier : 36-26



Dimanche 6 juin 2021

Chartres - Saint-Raphaël : 29-31



Mercredi 9 juin 2021

19h00 : Toulouse - Ivry