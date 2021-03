Lidl Starligue (J3) : Après douze défaites, Créteil renoue avec la victoire

Créteil attendait ça depuis cinq mois ! Sans victoire depuis le 13 octobre dernier et leur succès face à Dunkerque dans le cadre de la 1ere journée, les Cristoliens ont profité de la réception de Chartres pour mettre un terme à une série de douze défaites consécutives en Lidl Starligue. L’entame de match a vu les deux équipes se tenir au tableau d’affichage jusqu’à des réalisations de Vanja Ilic (9 buts sur 11 tirs) et Sergey Kudinov (3 buts sur 4 tirs) qui ont donné trois longueurs d’avance aux Chartrains après dix minutes de jeu. Menés même de quatre buts dans la foulée, les joueurs de Pierre Montorier ont haussé le ton, profitant des erreurs adverses et des interventions de Mickaël Robin (3 arrêts à 19% d’efficacité) pour revenir à hauteur en six minutes. Un jet de sept mètres de Boïba Sissoko (7 buts sur 8 tirs) a même permis aux Franciliens de conclure le premier acte avec deux longueurs d’avance.

Créteil n’a pas perdu de temps

Ne s’arrêtant pas là, les Cristoliens sont repartis avec le mors aux dents en deuxième période. Alors que Lukas Urban (1 but sur 1 tir) a pris un carton rouge pour Chartres, l’USC a signé un 6-1 pour compter sept longueurs d’avance avec 23 minutes encore à jouer. Si les Chartrains, emmenés par Svetlin Dimitrov (4 buts sur 5 tirs), ont tout donné pour revenir, avec un écart réduit à cinq longueurs avec un peu plus de dix minutes à jouer, la marche était sans doute trop haute après cette entame de deuxième période manquée. Au final, Créteil s’impose de huit buts (32-24), leur troisième succès en seize matchs, qui leur permet d’abandonner la lanterne rouge à Tremblay et de revenir à seulement un point d’Ivry, premier non-relégable mais qui compte un match en moins. Pour Chartres, après deux victoires de suite, la remontée au classement s’arrête à la dixième position.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 3EME JOURNEE

Mardi 6 octobre 2020

Istres - Aix : 21-27

Cesson-Rennes - Tremblay : 28-28

Chambéry - Limoges : 29-32

Saint-Raphaël - PSG : 23-37



Mercredi 7 octobre 2020

Ivry - Dunkerque : 20-23

Nantes - Toulouse : 31-28

Nîmes - Montpellier : 24-25



Mercredi 24 mars 2020

Créteil - Chartres : 32-24