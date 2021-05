Lidl Starligue (J27) : Pas de vainqueur dans le derby entre Montpellier et Nîmes

Montpellier avait l’occasion, temporairement, de passer en tête de la Lidl Starligue. Mais, avec trois matchs en plus par rapport au PSG, le MHB n’a pu que revenir à hauteur à l’issue d’un derby très chaud face à Nîmes. Grâce à Quentin Minel (3 buts sur 6 tirs) et Mohammad Sanad (7 buts sur 9 tirs), l’USAM a démarré la rencontre tambour battant, menant de deux buts après deux minutes de jeu. Un mince avantage que les Gardois n’ont toutefois pas su conserver. En effet, emmenés par Hugo Descat (4 buts sur 5 tirs), les Héraultais sont revenus à hauteur et fait la course en tête jusqu’au quart d’heure de jeu. A partir de là, la rencontre est devenue un bras de fer avec aucune des deux formations qui n’a cédé un pouce de terrain à l’autre. De manière assez logique, le score a été de parité à l’issue des 30 premières minutes.

Montpellier arrache le nul à la dernière seconde

Plus appliqué, les joueurs de Franck Maurice ont laissé passer l’orage pour passer devant à l’orée du dernier quart d’heure. Mais les défenses ne parvenant pas à prendre le meilleur sur les attaques, l’écart n’a jamais dépassé deux longueurs jusqu’au terme de la rencontre. Grâce à Luc Tobie (5 buts sur 6 tirs) à huit secondes du terme de la rencontre, l’USAM pensait avoir fait le plus dur mais Julien Rebichon a chargé Diego Simonet, qui est longtemps resté au sol après avoir été mis KO. Les arbitres ont alors sorti le carton rouge à l’encontre du Nîmois et ordonné un jet de sept mètres en faveur du MHB. Melvyn Richardson (7 buts sur 8 tirs) n’a pas tremblé face à Téodor Paul pour égaliser et permettre à Montpellier d’arracher le nul (29-29). Alors que les Héraultais reviennent à hauteur du PSG, les Gardois reviennent à une longueur d’Aix… qui affronte les Parisiens ce dimanche.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 27EME JOURNEE

Jeudi 20 mai 2021

Toulouse - Chartres : 24-22



Vendredi 21 mai 2021

Cesson-Rennes - Dunkerque : 23-30



Samedi 22 mai 2021

Montpellier - Nîmes : 29-29



Dimanche 23 mai 2021

16h00 : Saint-Raphaël - Chambéry

17h00 : Ivry - Créteil

17h00 : Nantes - Limoges

17h00 : Aix - PSG Handball

18h00 : Tremblay - Istres