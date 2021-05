Grand classique du handball français, le match Chambéry-Montpellier se déroulait ce jeudi dans le cadre de la 26eme journée de Lidl Starligue, et les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager, se quittant sur un match nul 29-29. Ce sont les Savoyards qui pourront avoir le plus de regrets, car ce sont eux qui menaient dans les dernières minutes. A la mi-temps, le score était de 14-13 en faveur de Chambéry, qui avait compté jusqu’à quatre buts d’avance au quart d’heure de jeu (9-5), mais qui a vu Montpellier revenir, sans toutefois passer devant. En début de deuxième période, les deux équipes ont tour à tour pris les commandes au tableau d’affichage, sans compter plus d’un but d’avance. Puis Chambéry a commencé peu à peu à creuser l’écart à partir de la 46eme minute, pour finalement mener 29-26 à cinq minutes de la fin. Mais les Savoyards ne sont pas parvenus à conclure.

La colère de Porte

Lucas Pellas a signé un doublé pour le MHB, puis le capitaine Valentin Porte a marqué le but de l’égalisation à onze secondes de la fin (les deux joueurs finissent avec 6 buts chacun), alors qu’Arthur Anquetil, Alexandre Tritta (deux fois) et Iosu Goni ont manqué le 30eme but pour Chambéry, face à un Kévin Bonnefoi qui terminera avec 9 arrêts. Montpellier s'en sort bien donc, mais Valentin Porte a fait preuve d'une colère froide au micro de beIN SPORTS après le match. "On a un objectif à aller chercher et j’ai l’impression qu’on n’est pas tous dans le même esprit et ça me débecte un peu. Il y a beaucoup de choses à dire", a déclaré l'international français, qui a dû faire passer quelques messages dans le vestiaire après le match. Suite à ce nul, les Héraultais sont désormais à trois points du PSG à cinq journées de la fin, mais avec un match disputé en plus. Ils affronteront d'ailleurs les Parisiens samedi en finale de la Coupe de France, dans une version "new look", qui oppose cette année les deux premières équipes de la phase aller. Quant aux Chambériens, qui ont pu compter sur les 9 buts de Benjamin Richert ce mercredi, ils sont sixièmes à deux points du Top 5, mais avec deux matchs joués en plus par rapport à Aix.



LIDL STARLIGUE / 26EME JOURNEE

Mardi 11 mai 2021

Aix - Dunkerque : 29-24



Mercredi 12 mai 2021

Chambéry - Montpellier : 29-29



Vendredi 14 mai 2021

18h00 : Limoges - Chartres

19h00 : Ivry - Cesson-Rennes

20h00 : Nîmes - Toulouse



Dimanche 16 mai 2021

16h00 : Créteil - St-Raphaël

17h00 : Istres - Nantes



Reporté à une date ultérieure

PSG - Tremblay