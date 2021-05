Lidl Starligue (J25) : La passe de cinq pour Nantes aux dépens de Chambéry

Une série devait prendre fin ce dimanche à la H Arena. Tout comme Nantes, Chambéry restait sur quatre victoires consécutives en Lidl Starligue avant son déplacement en Loire-Atlantique dans le cadre de la 25eme journée. Mais, très vite, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont montré à leurs adversaires qu’ils n’étaient pas en terrain conquis. Grâce notamment à Valero Rivera (9 buts sur 12 tirs), Nantes a inscrit les quatre premiers buts de la rencontre… mais ce n’était qu’un retard à l’allumage pour les Chambériens. A force de patience et grâce à un 5-0 dans les onze dernières minutes du premier acte, ce sont bien les joueurs d’Erick Mathé qui ont viré en tête de deux buts. Une avance que Benjamin Richert (7 buts sur 10 tirs) a porté à trois longueurs d’entrée de deuxième période.

Nielsen a douché Chambéry

Toutefois, Nantes a recollé à un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre, avant de voir Emil Nielsen (18 arrêts à 43% d’efficacité) monter en température et permettre à ses attaquants d’avoir des munitions. Le résultat a été une équipe de Nantes qui a pris cinq buts d’avance avec un peu plus de cinq minutes encore à jouer. Trop maladroits, les Chambériens n’ont pas su rééditer leur performance de la fin de la première période et s’inclinent de six buts (30-24). Une cinquième victoire consécutive qui permet au « H » de prendre neuf points d’avance sur Nîmes, quatrième avec deux matchs en moins. Pour Chambéry, cette fin de série fait les affaires de Toulouse, qui revient à un point après son succès ce samedi à Aix.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 25EME JOURNEE

Vendredi 7 mai 2021

Limoges - PSG Handball : 28-41



Samedi 8 mai 2021

Cesson-Rennes - Montpellier : 28-33

Chartres - Créteil : 31-22

Aix - Toulouse : 28-29

Tremblay - Dunkerque : 22-28

Saint-Raphaël - Ivry : 29-28



Dimanche 9 mai 2021

Nantes - Chambéry : 30-24



Reporté à une date ultérieure

Istres - Nîmes