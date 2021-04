Lidl Starligue (J24) : Fin d'invincibilité pour le PSG, Ivry et Chartres également vainqueurs

Le PSG ne finira pas la saison de Lidl Starligue invaincu ! Après 22 victoires de rang, le club de la Capitale a mordu la poussière face à Nantes sur son parquet du Stade Pierre-de-Coubertin. Si les Nantais ont ouvert le score par Alexandre Cavalcanti (3 buts sur 6 tirs), l’entame du match a bien été parisienne avec les coéquipiers de Dylan Nahi (2 buts sur 2 tirs) qui ont pris une marge de quatre buts après huit minutes de jeu. Mais, profitant d’un Emil Nielsen (15 arrêts à 42% d’efficacité) dans un très grand jour, les Nantais ont stoppé les offensives parisiennes pour signer un 6-0 et relancer le match. Premier buteur du match, Alexandre Cavalcanti a donné une avance d’une longueur au « H » à la pause. Au retour sur le parquet, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont trouvé des failles dans la défense parisienne pour prendre immédiatement trois buts d’avance, écart que les joueurs de la Capitale n’ont jamais pu effacer, malgré un Vincent Gérard au rendez-vous (16 arrêts à 41% d’efficacité).

Le PSG n’y était pas, contrairement à Nantes

En difficulté dans le déploiement de leur jeu offensif et manquant parfois de lucidité en attaque, avec moins de 50% d’efficacité au tir, les coéquipiers de Mikkel Hansen (3 buts sur 6 tirs) n’ont jamais mis en difficulté une équipe de Nantes vaillante et même brillante dans son placement défensif, même s’ils sont revenus à un but avec treize minutes encore à jouer. Toutefois, Dragan Pechmalbec (3 buts sur 3 tirs) et Kiril Lazarov (4 buts sur 6 tirs) ont offert quatre longueurs d’avance à leur équipe à quatre minutes du terme de la rencontre. C’est alors que les Nantais ont comme refusé le jeu, laissant les Parisiens revenir à une longueur, manquant un jet de sept mètres dans la manœuvre. Une fin de match difficile qui n’a pas empêché le « H » de réaliser un véritable exploit en dominant le PSG (24-25).

La surprise Ivry, Chartres se relance

Cette victoire permet à Nantes de creuser l’écart sur Aix dans la course à la troisième place. En effet, les Aixois ont été surpris sur le parquet de l’avant-dernier, Ivry. Une rencontre que les coéquipiers d’Imanol Garcianda (5 buts sur 6 tirs) ont bien démarré, menant de trois buts peu avant le quart d’heure de jeu. Mais, grâce notamment aux interventions de Mate Sunjic (16 arrêts à 44% d’efficacité), les Franciliens ont fait leur retard avant la pause. Avec un 5-0 à l’entame du dernier quart d’heure, Ivry a creusé un écart comblé à quatre secondes du terme mais, sur la dernière action, Hamza Kablouti (5 buts sur 10 tirs) a offert la victoire à l’USI (23-22), qui revient à hauteur de Créteil, premier non-relégable. Chartres, pour sa part, a mis fin à une série de trois défaites consécutives à l’occasion de son déplacement à Dunkerque, qui confirme ses difficultés. L’avantage de cinq buts construit par les coéquipiers de Denis Vasilev (7 buts sur 7 tirs) et Vanja Ilic (7 buts sur 9 tirs) a pu être comblé par les Nordistes mais ce sont bien les Chartrais qui ont maîtrisé la rencontre pour s’imposer d’un but (28-29).



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 24EME JOURNEE

Vendredi 23 avril 2021

Chambéry - Istres : 30-21



Samedi 24 avril 2021

Montpellier - Tremblay : 34-22

Nîmes - Cesson-Rennes : 29-27

Toulouse - Saint-Raphaël : 32-27



Dimanche 25 avril 2021

Ivry - Aix : 23-22

Dunkerque - Chartres : 28-29

PSG Handball - Nantes : 24-25



Mercredi 26 mai 2021

19h00 : Créteil - Limoges