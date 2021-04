Lidl Starligue (J22) : Ivry tenu en échec sur son parquet par Limoges

Limoges a longtemps cru que sa série négative allait se prolonger. Sevrés de victoire depuis le 19 février dernier et restant sur cinq défaites de suite, le promu comptait sur son déplacement à Ivry, avant-dernier du classement de Lidl Starligue, pour retrouver des couleurs. Mais, dès les premiers instants de la rencontre, ce sont les Franciliens qui ont pris les commandes au tableau d’affichage, grâce notamment à Antonin Mohamed (10 buts sur 12 tirs). En difficulté face à Mate Sunjic (5 arrêts à 28% d’efficacité), les Limougeauds ont vu l’écart se creuser progressivement pour atteindre huit longueurs à la 22eme minute. Dragan Gajic (11 buts sur 12 tirs) est alors sorti de sa boîte pour permettre à Limoges de revenir à cinq buts à la mi-temps. L’entame de deuxième période a vu l’écart se maintenir autour de quatre buts entre Ivry et Limoges.

Ivry a vu Limoges revenir fort

C’est à un douze minutes de la fin de la rencontre, grâce à trois buts coup sur coup de l’inévitable Dragan Gajic que les Limougeauds ont recollé. Wilson Davyes (3 buts sur 3 tirs) et Simon Ooms (4 buts sur 6 tirs) ont alors réagi pour redonner deux longueurs d’avance à l’USI mais la dynamique était clairement pour les joueurs de Limoges avec Igor Zabic (5 buts sur 5 tirs) qui a donné l’avantage à son équipe pour la première fois avec quatre minutes encore à jouer. Une fin de match au cours de laquelle les deux équipes se sont répondu mais n’ont pas su se départager (28-28). Un résultat qui ne fait les affaires de personne, Limoges restant sous la menace de Chambéry dans la course à la sixième place quand Ivry reste à distance de Créteil, premier non-relégable, et laisse Tremblay seul à la dernière place.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Vendredi 9 avril 2021

Nîmes - Aix : 25-26



Samedi 10 avril 2021

Toulouse - Nantes : 29-29

Cesson-Rennes - Chartres : 31-24

Montpellier - Istres : 33-24

Chambéry - Créteil : 28-30



Dimanche 11 avril 2021

Dunkerque - PSG Handball : 22-30



Jeudi 22 avril 2021

Ivry - Limoges : 28-28



Jeudi 20 mai 2021

19h00 : Saint-Raphaël - Tremblay