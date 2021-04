Lidl Starligue (J21) : Deuxième victoire de suite pour Créteil, le PSG ne ralentit pas

Le PSG reste intouchable en Lidl Starligue. A l’occasion de la réception de Chambéry, les coéquipiers de Kamil Syprzak (6 buts sur 7 tirs) sont allés chercher une 18eme victoire en autant de rencontres depuis le début de la saison. Mais ce sont bien les Savoyards qui ont pris le meilleur départ, menant au score pendant le premier quart d’heure grâce notamment à Benjamin Richert (7 buts sur 11 tirs). Mais, patiemment, les Parisiens ont repris les commandes dans cette rencontre pour atteindre la pause avec une marge de quatre buts. Mais c’est à l’entame du deuxième acte que les champions de France en titre ont creusé l’écart, avec un 7-0 malgré les interventions de Julien Meyer (11 arrêts à 34% d’efficacité). A partir de là, les Parisiens se sont mis en mode gestion jusqu’au terme de la rencontre. Au final, c’est avec une marge de onze buts que le PSG prolonge son invincibilité (34-23) et maintient Montpellier, son dauphin et plus proche rival, à quatre longueurs.

Créteil sort de la zone rouge

Créteil retrouve des couleurs. Après avoir pris le meilleur sur Chartres le week-end dernier, les coéquipiers de Boïba Sissoko (7 buts sur 8 tirs) ont enchaîné à l’occasion de la réception de Toulouse, qui restait sur trois victoires de rang en championnat. Le bon départ du Fenix n’a pas fait peur aux Cristoliens qui sont immédiatement revenus à égalité au tableau d’affichage avant de creuser un écart de cinq buts en toute fin de première période. Mais les Toulousains, emmenés par Nemanja Ilic (10 buts sur 13 tirs) et un Cesar de Almeida convaincant dans le but (17 arrêts à 43% d’efficacité), ont fait leur retard pour égaliser à un peu plus d’un quart d’heure de la fin du match et même passer devant. Toutefois, c’est bien Créteil qui a eu le dernier mot pour une victoire d’un petit but (25-24) qui a des conséquences importantes. En effet, les Franciliens quittent la zone de relégation pour un point par rapport à Ivry.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 2 avril 2021

Chartres - Montpellier : 28-31

Limoges - Nîmes : 21-34



Samedi 3 avril 2021

Tremblay - Cesson-Rennes : 26-27



Dimanche 4 avril 2021

Créteil - Toulouse : 25-24

PSG Handball - Chambéry : 34-23



Mercredi 12 mai 2021

20h00 : Nantes - Saint-Raphaël



Reportés à une date ultérieure

Aix - Istres

Dunkerque - Ivry