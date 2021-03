Un cas positif à Aix également



Un point sur la situation du match entre la #TeamChambé et Aix en Provence ⬇️https://t.co/MWnwwmIs9K

— Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) March 28, 2021

LIDL STARLIGUE / 20EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Dimanche 28 mars 2021

Mercredi 14 avril 2021

Mardi 20 avril 2021

Mardi 11 mai 2021

Mardi 19 mai 2021

La 20eme journée de Lidl Starligue devait s'étaler sur six jours différents, entre le 27 mars et le 19 mai, mais il y a encore eu de nouveaux rebondissements ce dimanche. En effet, les deux rencontres prévues à 17h00 ont été reportées.Cette rencontre, capitale en vue du maintien (Ivry est 14eme, Tremblay est dernier), se déroulera plus tard dans la saison.Le match entre Chambéry (7eme) et Aix-en-Provence (4eme), est quant à lui longtemps resté incertain, avant d'être finalement reporté lui aussi. Un joueur du club provençal a en effet été testé positif au coronavirus durant la semaine, et l'Agence Régionale de Santé a recommandé aux joueurs du PAUC de se mettre l'isolement. Mais Aix n'a pas saisi la Commission d'organisation des compétitions, qui n'a donc pas pu décider de faire jouer ou reporter ce match. Au final, le match n'a pas débuté à 17h00 comme prévu, reste à savoir si cela sera considéré comme un forfait aixois, ou si la rencontre se déroulera un autre jour.Rappelons que le match entre Toulouse et le PSG a été reporté au 20 avril en raison de cas de coronavirus dans l'effectif parisien.Cesson-Rennes -: 21-25- Limoges : 37-29Chambéry - Aix-en-ProvenceSt-Raphaël - DunkerqueToulouse - PSGNîmes - ChartresIstres - CréteilIvry - Tremblay