Lidl Starligue (J19) : Montpellier facile

Montpellier à quatre points du PSG

IDL STARLIGUE / 19EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Samedi 20 mars 2021

Dimanche 21 mars 2021

Mercredi, Dunkerque était parvenu à faire match nul contre Chambéry, malgré un effectif réduit à neuf joueurs, en raison des cas de coronavirus, des cas contacts et des blessures. Mais ce vendredi, en ouverture de la 19eme journée de Starligue, la marche était trop haute pour les Nordistes. Ils se sont inclinés 28-34 dans leur salle face à Montpellier.Dunkerque est parvenu à égaliser à 15-15 à la reprise, mais Montpellier a ensuite pris les choses en main, avec un 5-1, et a ensuite compté entre cinq six buts d'avance tout au long de la deuxième période : 22-17 à la 40eme, 28-23 à la 50eme et donc 34-28 pour finir.Les 5 buts de Gabriel Nyembo et de Jan Jurecic n'ont pas suffi à Dunkerque, pas plus que les 8 arrêts de Samir Bellahcene. En face, Lucas Pellas finit avec 7 buts pour le MHB et Kévin Bonnefoi avec 7 arrêts. Grâce à cette sixième victoire de suite en championnat, les Montpelliérains reviennent à quatre points du leader parisien.Et les Nordistes rejoueront déjà dans quatre jours, face à Toulouse.Dunkerque -: 28-34Cesson-Rennes - ToulouseLimoges - ChambéryNantes - NîmesPSG - IvryChartres - IstresAix-St-Raphaël