Lidl Starligue (J19) : Chartres passe devant Istres, Saint-Raphaël fait de nouveau chuter Aix

Après trois semaines sans jouer, Saint-Raphaël n’a pas perdu le fil. Sur le parquet d’Aix, les joueurs de Rares Fortuneanu ont profité de leur déplacement à Aix pour signer un deuxième succès de suite. Une rencontre que les joueurs du PAUC ont pris par le mauvais bout, se retrouvant menés de trois buts après moins de cinq minutes de jeu. Un déficit que les Provençaux ont traîné tout au long de la première période, avec jusqu’à cinq buts d’écart peu après le quart d’heure de jeu. Toutefois, grâce à un jet de sept mètres de Matthieu Ong (4 buts sur 5 tirs), Aix est revenu à deux buts à la pause. Dès le retour sur le parquet, les Raphaëlois ont repris leur marche en avant sous l’impulsion de Johannes Marescot (5 buts sur 7 tirs) pour aborder les dix dernières minutes avec une avance de cinq longueurs. C’est alors que Sandro Mestric (7 arrêts à 28% d’efficacité) a multiplié les parades pour permettre à Nicolas Claire (10 buts sur 14 tirs) et ses coéquipiers de revenir à une longueur avec cinq minutes à jouer. Aix a alors tout donné pour revenir mais Matthieu Ong a manqué le coche sur jet de sept mètres face à Mihai Popescu (11 arrêts à 31% d’efficacité). Un dernier but d’Arthur Vigneron (2 buts sur 3 tirs) permet au SRVHB de s’imposer (26-28) et remonter au sixième rang quand Aix poursuit sa série négative avec un troisième match sans victoire.

Chartres vient à bout d’Istres

Après son succès à Aix avant la trêve internationale, Chartres a poursuivi sa marche en avant à l’occasion de la réception d’Istres. Après une entame accrochée, ce sont les Istréens qui ont fait le premier break par l’intermédiaire de Juan José Fernandez (1 but sur 3 tirs) mais, au quart d’heure de jeu, les coéquipiers de Vanja Ilic (11 buts sur 11 tirs) ont fait leur retard. Toutefois, au bout des 30 premières minutes, c’est bien Istres qui a pointé en tête au score grâce à Pablo Marrochi (4 buts sur 5 tirs). Après avoir égalisé d’entrée de deuxième acte, les joueurs de Chartres ont tenté en vain de faire la différence, Istres restant au contact. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant le dernier quart d’heure avec deux arrêts de suite pour Arnaud Tabarand (8 arrêts à 24% d’efficacité) qui a permis à Istres de creuser un écart de trois buts à cinq minutes du terme de la rencontre. C’est alors que Kim Sonne-Hansen (6 arrêts à 27% d’efficacité) s’est mis à écœurer les attaquants istréens, n’encaissant plus le moindre but jusqu’au terme de la rencontre. Grâce à un 4-0 mené par Svetlin Dimitrov (8 buts sur 9 tirs), Chartres arrache la victoire (29-28) et remonte à la neuvième place, à égalité de points avec Dunkerque, passant devant sa victime du soir dans la manœuvre.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 19EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Dunkerque - Montpellier : 28-34



Samedi 20 mars 2021

Cesson-Rennes - Toulouse : 23-31

Limoges - Chambéry : 33-34

Nantes - Nîmes : 31-27

PSG - Ivry : 34-25



Dimanche 21 mars 2021

Chartres - Istres : 29-28

Aix - Saint-Raphaël : 26-28



Mardi 11 mai 2021

19h00 : Créteil - Tremblay