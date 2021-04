Lidl Starligue (J18) : Nîmes accroché à la dernière seconde par Dunkerque

Nîmes ne réalise pas la passe de trois. Après avoir dominé Nantes puis Saint-Raphaël, la « Green Team » a été surprise sur son parquet par Dunkerque dans un match en retard de la 18eme journée de Lidl Starligue. Une rencontre dont les coéquipiers de Mohammad Sanad (8 buts sur 10 tirs) ont très tôt pris le contrôle, menant de quatre longueurs après dix minutes de jeu… mais les joueurs de l’USDK ont répondu pour revenir à hauteur en moins de quatre minutes. Le bras de fer entre les deux formations s’est poursuivi jusqu’à une fin de première période fermée, durant laquelle les défenses ont pris le pas sur les attaques et qui a vu Nîmes prendre deux longueurs d’avance grâce à Nicolas Nieto (5 buts sur 6 tirs) et Quentin Minel (4 buts sur 4 tirs). Patiemment, les Dunkerquois ont effacé leur retard en début de deuxième période avant de faire la course en tête jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure. Avec deux buts d’avance à deux minutes de la fin du match, l’USAM a peut-être pensé avoir fait le plus dur mais, profitant des maladresses nîmoises, Tom Pelayo (6 buts sur 13 tirs) a d’abord réduit l’écart avant d’égaliser au buzzer sur la dernière action du match. Un match nul (29-29) qui ne fait pas les affaires de Nîmes, qui ne creuse pas l’écart sur Limoges. Dunkerque, pour sa part, passe devant Cesson-Rennes pour la dixième place.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Aix - Chartres : 23-24



Vendredi 26 février 2021

Tremblay - Limoges : 30-29

Saint-Raphaël - Cesson-Rennes : 27-25



Dimanche 28 février 2021

Istres - PSG Handball : 22-32

Ivry - Nantes : 24-25

Toulouse - Chambéry : 25-26



Jeudi 4 mars 2021

Montpellier - Créteil : 29-28



Mercredi 21 avril 2021

Nîmes - Dunkerque : 29-29